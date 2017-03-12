Роман САНЖАР: «Нужно сделать УПЛ интереснее»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар прокомментировал идею «Шахтера» о новом формате УПЛ.
- Надо разговаривать. Надо стараться сделать так, чтобы было интереснее, чтобы все были мотивированы. Надо взвешивать все плюсы и минусы. Лично я был бы не против.
Источник — ТК Футбол
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Вы и делаете своей игрой чемпионат лучше!! поймите наконец то, когда будет рубиливо, 2-2 , 4-3, красные, пенальти, интрига, высказывания футболистов - тогда и будет интересно!!!!
и играйте вы хоть на щебенке - но играйте красиво и с интригой и "камбэками" и голами - это будет интересно.
интерес должна подогревать игра, а не формат чемпионата.
в Германии - праздник в день матча, команды играют красиво
в Англии - скорость, мясо.
в Италии - тактика, атаки, контра атаки, сассуоло, палермо, они не сидят в 11 игроков в защите
в Испании - технический, тактический, красивый футбол, Алавес выигрывает с красной карточкой на 91 минуте
в Украине - бам парам, вышли команды, 0-0 , 1-0 сыграли, за матч смогли отдать друг другу максимум 3 передачи, потом потеря мяча, ВСЁ, все довольны, особенно тренера )) ужас. на что там смотреть? на то как ДАЖЕ пас отдать не могут игроки нормально, потому что изначально вышли играть на 0-0
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