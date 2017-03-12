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Роман САНЖАР: «Нужно сделать УПЛ интереснее»

Наставник «Олимпика» прокомментировал идею о новом формате чемпионата Украины

  • 12.03.2017 09:30
  • 410 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Роман Санжар
© Sport.ua. Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар прокомментировал идею «Шахтера» о новом формате УПЛ.

- Надо разговаривать. Надо стараться сделать так, чтобы было интереснее, чтобы все были мотивированы. Надо взвешивать все плюсы и минусы. Лично я был бы не против.

Источник — ТК Футбол

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  • 70.21% (33)
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  • 25.53% (12)
    2. Нет, это не поможет чемпионату
  • 4.26% (2)
    3. Мне все равно, я не слежу на украинским чемпионатом
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Комментарии
    oscarneon
      oscarneon, 12.03.2017 09:53
    +1
    Когда Олимпик сыграет еще пару таких матчей - на игру будут ходить и будут смотреть по ТВ!
    Вы и делаете своей игрой чемпионат лучше!! поймите наконец то, когда будет рубиливо, 2-2 , 4-3, красные, пенальти, интрига, высказывания футболистов - тогда и будет интересно!!!!
    и играйте вы хоть на щебенке - но играйте красиво и с интригой и "камбэками" и голами - это будет интересно.

    интерес должна подогревать игра, а не формат чемпионата.

    в Германии - праздник в день матча, команды играют красиво
    в Англии - скорость, мясо.
    в Италии - тактика, атаки, контра атаки, сассуоло, палермо, они не сидят в 11 игроков в защите
    в Испании - технический, тактический, красивый футбол, Алавес выигрывает с красной карточкой на 91 минуте

    в Украине - бам парам, вышли команды, 0-0 , 1-0 сыграли, за матч смогли отдать друг другу максимум 3 передачи, потом потеря мяча, ВСЁ, все довольны, особенно тренера )) ужас. на что там смотреть? на то как ДАЖЕ пас отдать не могут игроки нормально, потому что изначально вышли играть на 0-0
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    wojsergivan
      wojsergivan, 12.03.2017 10:29
    0
    А вы друзья как не садитесь, вы в музыканты не годитесь. Пока в глазах руководителей всех уровней от страны до футбола доллары а лозунг красть и в офшор ничего не будет.
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