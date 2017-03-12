Роман САНЖАР: «Нужно сделать УПЛ интереснее»

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Шахтер предложил изменить формат чемпионата Украины 10:46 — shklifan9 Потрібно лише терпіння та час - стабільність зараз є лише у кількох клубів,інші вже потехеньку те...

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Юлія ЛЕВЧЕНКО: «Не розраховувала на медаль, але все вдало склалося» 10:30 — naboo Почитайте вью, у нее еще и голова светлая. Она сама еще не понимает, насколько опасна для парней ...