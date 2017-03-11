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Арсенал
5:0
Линкольн Сити
11.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал — Линкольн Сити — 5:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Англии «Арсенал» — «Линкольн Сити»

  • 11.03.2017 23:32
  • 107 просмотров
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В матче 1/4 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Линкольн Сити» разгромную победу одержали хозяева. В полуфинал вышла команда из Лондона.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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