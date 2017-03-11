Ингольштадт играет вничью с Кельном

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Определились две группы второго этапа чемпионата Украины 22:52 — Ростик Карпа З такою грою як сьогодні, Карпати будуть першими в своїй групі )

Фантастический гол Хльобаса в ворота Олимпика 22:15 — yaarik Гол хороший. Не все матчи тура еще сыграны, но этот уже претендент на лучший гол тура.

Волевая победа Донбасса над Кривбассом 22:13 — KostAlex1980 Лялька конечно молодец, но героем поединка стать ему не суждено! Это звание у него отобрал арбитр...

Володимир ДИКИЙ: «Сьогодні програли через свої помилки» 22:00 — ram-le А я думал что всё таки на первом месте футбол, а не деньги...