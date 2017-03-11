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Ингольштадт играет вничью с Кельном

Команды сильнейшего не определили

  • 11.03.2017 21:24
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«Ингольштадт» – «Кельн» - 2:2
Голы:  0:1 – 15, пенальти Модест,  1:1 – 42 Лескано,  1:2 – 60 Модест,  2:2 – 69 Брежери.

«Ингольштадт» – Хансен, Тиссеран, Брежери, Зуттнер, Матип, Киттель (Гросс, 67), Моралес (Рожер, 72), Лекки, Коэн, Хадерджонай, Лескано.
«Кельн» – Хорн, Марох, Хектор, Ольковски, Хайнц, Леманн, Рауш, Йойич (Суботич, 70), Хегер (Руднев, 79), Осако, Модест.

Предупреждения: Ольковски (28), Зуттнер (37), Киттель (38), Брежери (61), Хайнц (83).

Источник — Sport.ua

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