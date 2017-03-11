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Арсенал громит Линкольн Сити

«Арсенал» уверено проходит в полуфинал Кубка Англии

  • 11.03.2017 21:23
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«Арсенал» – «Линкольн Сити» - 5:0
Голы:  1:0 – 45 Уолкотт,  2:0 – 53 Жиру,  3:0 – 58, автогол Уотерфолл,  4:0 – 72 Санчес,  5:0 – 75 Рэмзи.

«Арсенал» – Чех, Мустафи, Гиббс, Бельерин, Косьельни, Окслейд-Чемберлен (Озил, 27), Джака (Коклен, 61), Уолкотт, Рэмзи, Санчес, Жиру (Перес, 65).
«Линкольн Сити» – Фарман, Уотерфолл, Хэберхэм, Реджетт, Вуд, Хоукридж (Мэрриотт, 78), Пауэр, Арнольд, Вудъярд, Малдун (Марджеттс, 54), Рид (Уорд, 66).

Предупреждения: Джака (24), Косьельни (37), Вудъярд (47), Марджеттс (63).

Источник — Sport.ua

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