Алавес обыгрывает Малагу

«Малага» – «Алавес» - 1:2
Голы: 0:1 – 39 Феддаль, 1:1 – 71 Хуан Карлос, 1:2 – 90 Мендес.
«Малага» – Камени, Эрнандес, Торрес (Хуан Карлос, 59), Росалес, Демичелис, Кеко (Онтиверос, 46), Камачо, Родригес, Чори Кастро, Шарлес, Сандро Рамирес (Эн-Несири, 76).
«Алавес» – Пачеко, Феддаль, Лагуардиа, Гарсия Карнеро (Вигарай, 70), Маркос Льоренте, Фемения, Камараса, Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Эли, 74), Дейверсон, Токеро (Мендес, 61).
Предупреждения: Феддаль (56), Камачо (65), Демичелис (76), Дейверсон (83).
Удаление: Феддаль (72).
Источник — Sport.ua
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