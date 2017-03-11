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21-й тур
Александрия
0:0
Днепр Дн
11.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Александрия — Днепр — 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Александрия» — «Днепр»

  • 11.03.2017 19:37
  • 53 просмотров
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Метки
vk.com/fcolexandria. «Александрия» — «Днепр»
© vk.com/fcolexandria. «Александрия» — «Днепр»

В поединке 21-го тура чемпионата Украины «Александрия» — «Днепр» команды мячей не забили:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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