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21-й тур
Карпаты
2:1
Волынь
11.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Карпаты — Волынь — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Карпаты» — «Волынь»

  • 11.03.2017 19:14
  • 590 просмотров
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Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

В поединке 21-го тура чемпионата Украины «Карпаты» — «Волынь» победу одержали хозяева:

Источник — Sport.ua

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