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Севилья теряет очки в матче с Леганесом

Андалусийцы не сумели обыграть середняка

  • 11.03.2017 19:06
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«Севилья» – «Леганес» - 1:1
Голы:  0:1 – 3 Пирес,  1:1 – 43 Йоветич.

«Севилья» – Рико, Лангле (Нзонзи, 46), Рами, Мариано, Каррису, Краневиттер, Монтойя (Вьетто, 46), Сарабия, Корреа, Васкес (Иборра, 69), Йоветич.
«Леганес» – Яго Эррерин, Мантовани, Тито, Бустинса, Сиовас, Пирес, Перес, Шимановски (Мачис, 63), Моран, Эль-Жар, Герреро (Лусиано, 68).

Предупреждения: Сарабия (57), Пирес (60), Мантовани (67), Краневиттер (75).

Источник — Sport.ua

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