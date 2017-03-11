Севилья теряет очки в матче с Леганесом

Поминусовали дынамовцы зачетно! Не забывайте,что против вас не только фаны шахты! А то как против...

Ты издеваешься??забор в воздухе висит????

так что "чапи" тебе не готовить? "три с копейками"

нет там сейчас столбов,там новый забор! отлынь дурашка! а я стою и жду тебя возле центрального в...

Кароче досвидос бабалол

3 с копейками моих шага,да и смотря в каком месте,у них расстояние не одинаковое,ну так где ты?