Севилья теряет очки в матче с Леганесом

«Севилья» – «Леганес» - 1:1
Голы: 0:1 – 3 Пирес, 1:1 – 43 Йоветич.
«Севилья» – Рико, Лангле (Нзонзи, 46), Рами, Мариано, Каррису, Краневиттер, Монтойя (Вьетто, 46), Сарабия, Корреа, Васкес (Иборра, 69), Йоветич.
«Леганес» – Яго Эррерин, Мантовани, Тито, Бустинса, Сиовас, Пирес, Перес, Шимановски (Мачис, 63), Моран, Эль-Жар, Герреро (Лусиано, 68).
Предупреждения: Сарабия (57), Пирес (60), Мантовани (67), Краневиттер (75).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.