Оболонь и Колос провели безголевой спарринг

11 березня 2017-го року. УТБ ФК «Оболонь-Бровар» в Бучі, 12.00. Товариський матч.
«Оболонь-Бровар» — «Колос» Ковалівка — 0:0 (0:0).
«Оболонь-Бровар»: Федорівський (Поштаренко, 69) — Пінчук (Улянченко, 86), Даценко (Шаповалов, 46), Безуглий (К. Коваленко, 86), Бровченко (Шевченко, 83) — Гордійчук (Продан, 69), Гурмак (Корнєв, 27, Проневич, 88), Слободян (Ковбаса, 58), Сахнюк (Малєй, 69), Єременко (Ткач, 79) — Шевчук (Корльчук, 58).
Головний тренер: Олег Мазуренко
Попередження: Шевчук, 13, Корольчук, 90, — Семенко, 19.
Вилучення: Семенко, 60 (повторне попередження/з правом заміни).
Источник — ФК Оболонь-Бровар
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