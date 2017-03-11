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Оболонь и Колос провели безголевой спарринг

Команды продолжают подготовку ко второй части сезона

  • 11.03.2017 19:03
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ФК Оболонь-Бровар
© ФК Оболонь-Бровар

11 березня 2017-го року. УТБ ФК «Оболонь-Бровар» в Бучі, 12.00. Товариський матч.

«Оболонь-Бровар» — «Колос» Ковалівка — 0:0 (0:0).

«Оболонь-Бровар»: Федорівський (Поштаренко, 69) — Пінчук (Улянченко, 86), Даценко (Шаповалов, 46), Безуглий (К. Коваленко, 86), Бровченко (Шевченко, 83) — Гордійчук (Продан, 69), Гурмак (Корнєв, 27, Проневич, 88), Слободян (Ковбаса, 58), Сахнюк (Малєй, 69), Єременко (Ткач, 79) — Шевчук (Корльчук, 58).

Головний тренер: Олег Мазуренко

Попередження: Шевчук, 13, Корольчук, 90, — Семенко, 19.

Вилучення: Семенко, 60 (повторне попередження/з правом заміни).

Источник — ФК Оболонь-Бровар

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