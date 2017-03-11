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U-21: Шахтер и Заря сыграли вничью

Восточное дерби завершилось без забитых мячей

  • 11.03.2017 19:00
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В 21-м туре молодежного первенства «Шахтер» на выезде играл с луганской «Зарей».
Чемпионат U21. 21-й тур.

«Заря» U21 (Луганск) – «Шахтер» U21 (Донецк) – 0:0 (0:0)

«Заря»: Левченко, Повалий, Заименко, Шершень, Кравченко, Нечипоренко, Ярмаш (к) (Матвеенко, 88), Терзи, Качавенда, Белоусов, Емец (Левенец, 82)

Запасные: Овсянник, Король, Авраменко, Сухомлин

«Шахтер»: Гриценко, Кирюханцев, Бондарь, Качараба, Корниенко, Зинкевич, Игнатенко, Пихаленок (к), Глущук, Глагола (Топалов, 76), Арендарук

Запасные: Ефанов, Грачев, Яловенко, Сагуткин, Арабидзе, Масалов

Предупреждения: Глущук (6), Емец (27), Арендарук (45)

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Источник — Sport.ua

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