U-21: Шахтер и Заря сыграли вничью

В 21-м туре молодежного первенства «Шахтер» на выезде играл с луганской «Зарей».
Чемпионат U21. 21-й тур.
«Заря» U21 (Луганск) – «Шахтер» U21 (Донецк) – 0:0 (0:0)
«Заря»: Левченко, Повалий, Заименко, Шершень, Кравченко, Нечипоренко, Ярмаш (к) (Матвеенко, 88), Терзи, Качавенда, Белоусов, Емец (Левенец, 82)
Запасные: Овсянник, Король, Авраменко, Сухомлин
«Шахтер»: Гриценко, Кирюханцев, Бондарь, Качараба, Корниенко, Зинкевич, Игнатенко, Пихаленок (к), Глущук, Глагола (Топалов, 76), Арендарук
Запасные: Ефанов, Грачев, Яловенко, Сагуткин, Арабидзе, Масалов
Предупреждения: Глущук (6), Емец (27), Арендарук (45)
Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Источник — Sport.ua
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