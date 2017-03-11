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Не день гостей в АПЛ: Вест Хэм, Суонси и ВБА проиграли на выезде

Кинг отметился хет-триком

  • 11.03.2017 18:58
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«Эвертон» – «Вест Бромвич» - 3:0
Голы:  1:0 – 39 Миральяс,  2:0 – 45 Шнайдерлин,  3:0 – 82 Лукаку.

«Эвертон» – Роблес, Уильямс, Бейнс (Фунес Мори, 46), Коулмэн, Джагелка, Бэрри (Кэлверт-Льюин, 84), Шнайдерлин, Баркли, Дэвис, Миральяс (Гуйе, 71), Лукаку.
«Вест Бромвич» – Фостер, Маколи, Ньом, Доусон, Эванс, Робсон-Кану (Рондон, 76), Шадли, Якоб (Моррисон, 79), Флетчер, Макклейн (Брант, 75), Ливермор.

Предупреждения: Якоб (73), Бэрри (81), Доусон (88).

«Борнмут» – «Вест Хэм» - 3:2
Голы:  0:1 – 10 Антонио,  1:1 – 31 Кинг,  2:1 – 48 Кинг,  2:2 – 83 Айю,  3:2 – 90 Кинг.

«Борнмут» – Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Артер, Гослинг, Фрэйзер (Муссе, 85), Пью, Кинг, Афобе (Уилшер, 85).
«Вест Хэм» – Рэндолф, Рид, Фонте, Крессуэлл, Куяте (Байрэм, 78), Обианг, Нобл (Снодграсс, 58), Лансини, Фегули (Айю, 58), Антонио, Кэрролл.

Предупреждения: Нобл (9), Обианг (34), Пью (66), Афобе (72), Гослинг (80), Кук (90).

«Халл» – «Суонси» - 2:1
Голы:  1:0 – 69 Ньяссе,  2:0 – 78 Ньяссе,  2:1 – 90 Моусон.

«Халл» – Якупович, Магуайр, Раноккия, Робертсон, Эльабделлауи, Ндиайе (Ньяссе, 63), Хаддлстоун, Клукас, Маркович (Аль-Мухаммади, 75), Гросицки, Эрнандес (Мейлер, 82).
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Ранхель (Амат, 33), Моусон, Кэрролл, Корк, Раутледж (Нарсинх, 71), Фер, Сигурдссон, Льоренте (Айю, 45).

Предупреждения: Ндиайе (45), Ольссон (45), Хаддлстоун (56), Маркович (73).

Источник — Sport.ua

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