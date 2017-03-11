Не день гостей в АПЛ: Вест Хэм, Суонси и ВБА проиграли на выезде

«Эвертон» – «Вест Бромвич» - 3:0
Голы: 1:0 – 39 Миральяс, 2:0 – 45 Шнайдерлин, 3:0 – 82 Лукаку.
«Эвертон» – Роблес, Уильямс, Бейнс (Фунес Мори, 46), Коулмэн, Джагелка, Бэрри (Кэлверт-Льюин, 84), Шнайдерлин, Баркли, Дэвис, Миральяс (Гуйе, 71), Лукаку.
«Вест Бромвич» – Фостер, Маколи, Ньом, Доусон, Эванс, Робсон-Кану (Рондон, 76), Шадли, Якоб (Моррисон, 79), Флетчер, Макклейн (Брант, 75), Ливермор.
Предупреждения: Якоб (73), Бэрри (81), Доусон (88).
«Борнмут» – «Вест Хэм» - 3:2
Голы: 0:1 – 10 Антонио, 1:1 – 31 Кинг, 2:1 – 48 Кинг, 2:2 – 83 Айю, 3:2 – 90 Кинг.
«Борнмут» – Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Артер, Гослинг, Фрэйзер (Муссе, 85), Пью, Кинг, Афобе (Уилшер, 85).
«Вест Хэм» – Рэндолф, Рид, Фонте, Крессуэлл, Куяте (Байрэм, 78), Обианг, Нобл (Снодграсс, 58), Лансини, Фегули (Айю, 58), Антонио, Кэрролл.
Предупреждения: Нобл (9), Обианг (34), Пью (66), Афобе (72), Гослинг (80), Кук (90).
«Халл» – «Суонси» - 2:1
Голы: 1:0 – 69 Ньяссе, 2:0 – 78 Ньяссе, 2:1 – 90 Моусон.
«Халл» – Якупович, Магуайр, Раноккия, Робертсон, Эльабделлауи, Ндиайе (Ньяссе, 63), Хаддлстоун, Клукас, Маркович (Аль-Мухаммади, 75), Гросицки, Эрнандес (Мейлер, 82).
«Суонси» – Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Ранхель (Амат, 33), Моусон, Кэрролл, Корк, Раутледж (Нарсинх, 71), Фер, Сигурдссон, Льоренте (Айю, 45).
Предупреждения: Ндиайе (45), Ольссон (45), Хаддлстоун (56), Маркович (73).
Источник — Sport.ua
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