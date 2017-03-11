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Поверхность ТВ покажет матчи отбора на ЧМ-2018

Южноамериканский отбор станет доступен украинскому зрителю

  • 11.03.2017 18:23
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Южноамериканский отборочный турнир на Чемпионат мира по футболу 2018 на "Поверхность ТВ"

Начиная с 13 тура телеканалы и будут освещать матчи отборочного турнира на Чемпионат Мира по футболу 2018. В планах компании показать все оставшиеся отборочные матчи.

После 12 тура лидером отбора является сборная Бразилии. В активе команды на данный момент 27 очков. За ними идет Уругвай, с 23 очками. Третье место занимает сборная Эквадора. У них 20 очков.

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