Реал и Барселона сыграют 29-го июля в Майами

«Барселона» и мадридский «Реал» летом сыграют Эль-классико в США.

Впервые за последние 35 лет противостояние состоится за пределами европейского континента. Матч запланирован на 29 июля в Майами в рамках Международного Кубка чемпионов.

Последний раз «Реал» и «Барселона» встречали в Западном полушарии в 1982-м году, в Венесуэле.