Реал и Барселона сыграют 29-го июля в Майами

«Барселона» и мадридский «Реал» летом сыграют Эль-классико в США.
Впервые за последние 35 лет противостояние состоится за пределами европейского континента. Матч запланирован на 29 июля в Майами в рамках Международного Кубка чемпионов.
Последний раз «Реал» и «Барселона» встречали в Западном полушарии в 1982-м году, в Венесуэле.
Источник — Sport.ua
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