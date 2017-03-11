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Реал и Барселона сыграют 29-го июля в Майами

Команды проведут Эль-Классико в США

  • 11.03.2017 18:06
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«Барселона» и мадридский «Реал» летом сыграют Эль-классико в США.

Впервые за последние 35 лет противостояние состоится за пределами европейского континента. Матч запланирован на 29 июля в Майами в рамках Международного Кубка чемпионов.

Последний раз «Реал» и «Барселона» встречали в Западном полушарии в 1982-м году, в Венесуэле.

Источник — Sport.ua

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