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Рубин не сумел забить Оренбургу

Казанцы потеряли очки

  • 11.03.2017 17:43
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«Рубин» – «Оренбург» - 0:0

«Рубин» – Рыжиков, Камболов (Цакташ, 65), Бауэр, Самбрано, Набиуллин, Мвила, Ткачук (Карадениз, 67), Бурлак, Канунников, Жонатас, Жемалетдинов.
«Оренбург» – Кержаков, Ойеволе, Полуяхтов, Сиваков, Малых, Коронов, Воробьев (Драгун, 83), Афонин, Георгиев, Григорьев, Дюриш.

Предупреждения: Камболов (15), Самбрано (30), Дюриш (60), Малых (74), Полуяхтов (78).

Источник — Sport.ua

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