Определились две группы второго этапа чемпионата Украины

За тур до окончания первого этапа чемпионата Украины стали известны «шестерки» команд на второй этап.
Борьбу за медали и места в еврокубках поведут: «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Александрия», «Олимпик» и «Черноморец».
Во второй «шестерке» оказались: «Ворскла», «Сталь», «Днепр», «Звезда», «Волынь» и «Карпаты».
Напомним, второй этап чемпионата Украины начнется в апреле. Жеребьевку турнира смотрите здесь.
Источник — Sport.ua
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