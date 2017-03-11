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Определились две группы второго этапа чемпионата Украины

«Ворскла» и «Днепр» остались в нижней «шестерке»

  • 11.03.2017 17:27
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Определились две группы второго этапа чемпионата Украины

За тур до окончания первого этапа чемпионата Украины стали известны «шестерки» команд на второй этап.

Борьбу за медали и места в еврокубках поведут: «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Александрия», «Олимпик» и «Черноморец».

Во второй «шестерке» оказались: «Ворскла», «Сталь», «Днепр», «Звезда», «Волынь» и «Карпаты».

Напомним, второй этап чемпионата Украины начнется в апреле. Жеребьевку турнира смотрите здесь.

Источник — Sport.ua

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