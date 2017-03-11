Президент Реала получил конверт с подозрительным порошком

Сотрудники «Реала» обнаружили подозрительную посылку с белым порошком, которая была адресована президенту клуба Флорентино Пересу, сообщает AP.

Конверт был доставлен на «Сантьяго Бернабеу» из Италии.

После того, как работники стадиона заметили, что из посылки высыпается белый порошок, они вызвали полицию.

Стражи правопорядка провели на стадионе около двух часов и не выявили угрозы для окружающих.

Вещество, которое находилось в конверте, было отправлено на экспертизу, информирует СЭ.