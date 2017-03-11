Заря сыграет с Шахтером без пяти арендованых игроков

В завтрашнем поединке против Шахтера Заря не сможет рассчитывать на защитника Эдуарда Соболя, хавбеков Дмитрия Гречишкина и Ивана Петряка, а также форвардов Владислава Кулача и Дениса Безбородько.



Все они выступают за луганчан на правах аренды и принадлежат донецкому клубу, поэтому в их соглашениях прописан запрет выступлений в матчах против Горняков.



Формально запретить выходить на поле нельзя, однако если кто-то из перечисленных игроков все же примет участие в матче, Заре придется выплатить Шахтеру серьезную сумму, прописанную в контракте.



Поэтому ранее подобных прецедентов не случалось, а команде Юрия Вернидуба вновь придется выступать против донечан без целого ряда футболистов.



Напомним, что главный тренер Шахтера Паулу Фонсека после назначения сразу обозначил свою позицию и заявил, что против того, чтобы давать возможность арендованным футболистам играть против своей команды.



Соболь (19 матчей в текущем сезоне), Гречишкин (23 матча, 2 гола) и Петряк (25 матчей, 4 гола) регулярно выходят со старта и являются важными исполнителями луганчан, при этом Гречишкин может сыграть как опорника, так и в центре защиты.



В свою очередь, Кулач и Безбородько не являются основными форвардами команды — в их активе в текущем сезоне 17 матчей (2 гола) и 5 матчей (1 гол) соответственно.



Эдуарда Соболя в завтрашнем поединке наверняка заменит фланговый бек Артем Сухоцкий, а Гречишкина и Петряка в полузащите – Игорь Харатин и Паулиньо соответственно.



Матч 21-го тура украинской Премьер-лиги Заря – Шахтер состоится в воскресенье, 12 марта, начало – в 19:30.