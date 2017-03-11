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Заря сыграет с Шахтером без пяти арендованых игроков

Луганчане потеряли ряд игроков основного состава

  • 11.03.2017 17:08
  • 884 просмотров
  • 10 комментария
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В завтрашнем поединке против Шахтера Заря не сможет рассчитывать на защитника Эдуарда Соболя, хавбеков Дмитрия Гречишкина и Ивана Петряка, а также форвардов Владислава Кулача и Дениса Безбородько.

Все они выступают за луганчан на правах аренды и принадлежат донецкому клубу, поэтому в их соглашениях прописан запрет выступлений в матчах против Горняков.

Формально запретить выходить на поле нельзя, однако если кто-то из перечисленных игроков все же примет участие в матче, Заре придется выплатить Шахтеру серьезную сумму, прописанную в контракте.

Поэтому ранее подобных прецедентов не случалось, а команде Юрия Вернидуба вновь придется выступать против донечан без целого ряда футболистов.

Напомним, что главный тренер Шахтера Паулу Фонсека после назначения сразу обозначил свою позицию и заявил, что против того, чтобы давать возможность арендованным футболистам играть против своей команды.

Соболь (19 матчей в текущем сезоне), Гречишкин (23 матча, 2 гола) и Петряк (25 матчей, 4 гола) регулярно выходят со старта и являются важными исполнителями луганчан, при этом Гречишкин может сыграть как опорника, так и в центре защиты.

В свою очередь, Кулач и Безбородько не являются основными форвардами команды — в их активе в текущем сезоне 17 матчей (2 гола) и 5 матчей (1 гол) соответственно.

Эдуарда Соболя в завтрашнем поединке наверняка заменит фланговый бек Артем Сухоцкий, а Гречишкина и Петряка в полузащите – Игорь Харатин и Паулиньо соответственно.

Матч 21-го тура украинской Премьер-лиги Заря – Шахтер состоится в воскресенье, 12 марта, начало – в 19:30.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    bsdmk
      bsdmk, 11.03.2017 17:16
    +2
    шахтер - ум, честь и совесть нашей эпохи!
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    Владислав Похилый
      Владислав Похилый, 11.03.2017 17:21
    +7
    Если запрет на 1-2 игроков был бы, то еще куда ни шло, но когда это пол основного состава, это капец.
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    zzg77
      zzg77, 11.03.2017 17:28
    +1
    Для достижения цели любые средства хороши! - АХМЕТОВ
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    odiniznashix
      odiniznashix, 11.03.2017 17:32
    +7
    Долго молчали, я даже думал, что разрешат.
    Правда опыт прошлогоднего матча, когда блеснул хет-триком Тотовицкий наверное пугает Фонсеку.
    Ссылка
    zanerda678
      zanerda678, 11.03.2017 17:43
    -4
    Ты вы одного Калитвинцева испугались! Сидите трепетесь тут,нечем заняться больше!
    Ссылка
    udman11
    online
      udman11, 11.03.2017 17:47
    -4
    Как же некоторые комментаторы быстро забыли кто первый ввёл эту практику в наш футбол. Фонсека по этому поводу уже сказал всё. И кстати такое есть во многих чемпионатах Европы, в том числе и ведущих.
    Ссылка
    doncan
    doncan, 11.03.2017 17:49
    -7
    Владислав Похилый, 11.03.2017 17:21
    Если запрет на 1-2 игроков был бы, то еще куда ни шло, но когда это пол основного состава, это капец.
    Три человека это даже не треть состава. Это ж не хоккей есичо.
    Ссылка
    ok-69
    ok-69, 11.03.2017 17:49
    +3
    Вот где нужны изменения в регламенте(Арендованный игрок-полноценный игрок команды).Но почему-то никто не предлагает.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 11.03.2017 17:52
    +7
    "Ситуация сегодня сложная, клубы исчезают, но нам нужно думать, как сделать чемпионат лучше и интереснее», - сказал Палкин
    Ссылка
    Сергей Панкратьев
    online
      Сергей Панкратьев, 11.03.2017 18:20
    0
    udman11, 11.03.2017 17:47
    Как же некоторые комментаторы быстро забыли кто первый ввёл эту практику в наш футбол. Фонсека по этому поводу уже сказал всё. И кстати такое есть во многих чемпионатах Европы, в том числе и ведущих.
    И кто этот первий был?
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