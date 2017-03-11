Заря сыграет с Шахтером без пяти арендованых игроков

В завтрашнем поединке против Шахтера Заря не сможет рассчитывать на защитника Эдуарда Соболя, хавбеков Дмитрия Гречишкина и Ивана Петряка, а также форвардов Владислава Кулача и Дениса Безбородько.
Все они выступают за луганчан на правах аренды и принадлежат донецкому клубу, поэтому в их соглашениях прописан запрет выступлений в матчах против Горняков.
Формально запретить выходить на поле нельзя, однако если кто-то из перечисленных игроков все же примет участие в матче, Заре придется выплатить Шахтеру серьезную сумму, прописанную в контракте.
Поэтому ранее подобных прецедентов не случалось, а команде Юрия Вернидуба вновь придется выступать против донечан без целого ряда футболистов.
Напомним, что главный тренер Шахтера Паулу Фонсека после назначения сразу обозначил свою позицию и заявил, что против того, чтобы давать возможность арендованным футболистам играть против своей команды.
Соболь (19 матчей в текущем сезоне), Гречишкин (23 матча, 2 гола) и Петряк (25 матчей, 4 гола) регулярно выходят со старта и являются важными исполнителями луганчан, при этом Гречишкин может сыграть как опорника, так и в центре защиты.
В свою очередь, Кулач и Безбородько не являются основными форвардами команды — в их активе в текущем сезоне 17 матчей (2 гола) и 5 матчей (1 гол) соответственно.
Эдуарда Соболя в завтрашнем поединке наверняка заменит фланговый бек Артем Сухоцкий, а Гречишкина и Петряка в полузащите – Игорь Харатин и Паулиньо соответственно.
Матч 21-го тура украинской Премьер-лиги Заря – Шахтер состоится в воскресенье, 12 марта, начало – в 19:30.
Источник — Sportarena
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Правда опыт прошлогоднего матча, когда блеснул хет-триком Тотовицкий наверное пугает Фонсеку.
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