Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Мидлсбро
0:2
Ман Сити
11.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Мидлсбро — Манчестер Сити — 0:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Англии «Мидлсбро» — «Манчестер Сити»

  • 11.03.2017 17:20
  • 129 просмотров
  • 0 комментария
Метки

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Мидлсбро» — «Манчестер Сити» победу одержали гости. В полуфинал вышла команда из Манчестера.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.