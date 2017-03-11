Карпаты обыграли Волынь и покинули последнее место

Зайвий раз говорити про принциповість матчу між «Карпатами» та «Волинню» не варто. Для обох команд ця гра мала важливе як турнірне, так і психологічне значення. Поступатись у західноукраїнському дербі не хотів ніхто, як наслідок, поєдинок вийшов цікавим та бойовим.

Переможний склад минулого матчу Олег Дулуб зберігати не став, так само як й ігрову схему. Після ушкодження на поле вийшов Павло Ксьонз, також у старті з’явився й Артем Філімонов. Щодо тактики, то «Карпати» діяли у схемі з п’ятьма захисниками. Щоправда, ні Зубейка, ні Мірошніченка праворуч не було, їх місце зайняв той же Ксьонз. А допомагати Гладкому в атаці Дулуб поставив Ігоря Худоб’яка.

Початок матчу був за «левами». Швидкі атаки та підключення Матвієнка дозволяли «карпатівцям» створювати небезпеку біля воріт Неділька чи не з перших секунд. Зокрема, після таких активних дій 22-го номера Олександр Гладкий мав першу спробу пробити по воротах – м’яч прокотився поруч зі штангою.

Наступну гольову можливість форвард не проґавив. Матвієнко вкотре пройшовся по флангу, до кінця поборовся за круглого та віддав м’яча Ксьонзу. Павло, у свою чергу, побачив «вільного» Гладкого й без вагань переправив шкіряного нападнику. Олександр не схибив – воротар вже не зміг нічого вдіяти, а карпатівці побігли святкувати дебютний гол Сашка.

Активність «Карпат» не вщухла і після забитого голу. Той же Матвієнко підхопив круглого у центрі поля та вдало віддав Гладкому. Опинившись не у зовсім зручній позиції Олександр побачив швидке підключення Кльоца – півзахисник не встиг замкнути передачу карпатівця.

Друга 45-хвилинка розпочалась без змін: як у складі, так і в активних діях «Карпат». А вже за кілька хвилин «зелено-білі» зуміли подвоїти свою перевагу. З передачі Гладкого, Худоб’як щосили цілив у ворота – врятував голкіпер, та добивання було все ж за капітаном. 2:0 – в активі львівського форварда «гол+пас».

Що стосується гостей, то вдається згадати лиш небезпечний кутовий удар волинян, та завдяки відмінним діям Євгена Боровика хвилюватись не довелось. Далі ж «Волинь» провела кілька замін, котрі були спрямовані на підсилення атаки команди Віталія Кварцяного.

У карпатівців на полі з’явився Олексій Гуцуляк, який замінив Голодюка. Вже за пару хвилин Олексій мав можливість вписати своє прізвище на табло, але забракло точності. На відповідь гостей довго чекати не довелось. Після сильного та точного удару від лучан свій клас вкотре показав Боровик, перевівши, безперечно, гольовий удар «Волині» на кутовий.

«Сухий» рахунок «зелено-білі» все ж не втримали, під завісу матчу гол престижу забив Артем Дудік, тим самим, встановивши остаточний результат у грі. Врятувати перевагу у два м’яча міг Гуцуляк, та півзахисник пробив занадто неточно. 2:1 – «Карпати» перемагають у західноукраїнському дербі.



«Карпаты» (Львов) - «Волынь» (Луцк) - 2:1 (1:0)

Александр Гладкий, 18, Игорь Худобяк, 53 - Артем Дудик, 88

«Карпаты»: Евгений Боровик, Алексей Дитятьев, Дмитрий Клёц (Амбросий Чачуа, '77), Андрей Нестеров, Иван Лобай, Николай Матвиенко, Артем Филимонов, Павел Ксенз, Александр Гладкий, Олег Голодюк (Алексей Гуцуляк, '65), Игорь Я. Худобяк (Тарас Завийский, '81)

«Волынь»: Виталий Недилько, Андрей Ляшенко (Дмитрий Задерецкий, '64), Юрий Тетеренко (Миха Горопевшек, '81), Роман Никитюк, Сергей Логинов, Анатолий Диденко (Александр Чепелюк, '57), Владислав Шаповал, Юрий Романюк, Артем Дудик, Рэдван Мемешев, Сергей Петров

Дмитрий Клёц, 13. Евгений Боровик, 90+6. - Юрий Романюк, 23. Анатолий Диденко, 24. Владислав Шаповал, 41.



Арбитр: Александр Иванов (Макеевка)



Удары (в створ): 8 (3) - 9 (4)

Угловые: 6 - 7

Оффсайды: 4 - 4.



КАРПАТЫ - ВОЛЫНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



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