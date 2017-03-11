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21-й тур
Черноморец
0:1
Сталь Каменское
11.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец — Сталь — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Черноморец» — «Сталь»

  • 11.03.2017 16:48
  • 431 просмотров
  • 0 комментария
Метки
vk.com/staldndz1926
© vk.com/staldndz1926

В поединке 21-го тура чемпионата Украины «Черноморец» — «Сталь» минимальную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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