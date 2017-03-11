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21-й тур
Олимпик Д
3:2
Ворскла
11.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпик — Ворскла — 3:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Олимпик» — «Ворскла»

  • 11.03.2017 16:52
  • 1186 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

В поединке 21-го тура чемпионата Украины «Олимпик» — «Ворскла» победу одержала донецкая команда:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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