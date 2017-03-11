Манчестер Сити одержал выездную победу над Мидлсбро

«Мидлсбро» – «Манчестер Сити» - 0:2
Голы: 0:1 – 3 Сильва, 0:2 – 67 Агуэро.
«Мидлсбро» – Гьюзан, Гибсон, Барраган, Фабио, Эспиноса (Фрай, 50), Лидбиттер (Рамирес, 66), Клейтон, де Рон, Траоре, Стуани, Жестед (Негредо, 26).
«Манчестер Сити» – Браво, Стоунз, Клиши, Сабалета, Отаменди, де Брюйне, Туре (Фернандо, 86), Сильва, Стерлинг, Сане (Нолито, 70), Агуэро (Ихеаначо, 90).
Предупреждения: Барраган (17), Лидбиттер (45), Траоре (45), де Рон (83).
Источник — Sport.ua
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