Валенсия спасается в матче со Спортингом

«Валенсия» – «Спортинг» Хихон 1:1
Голы: 0:1 – 60 Чоп, 1:1 – 85 Мунир.
«Валенсия» – Диего Алвес, Мангаля (Баккали, 82), Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Парехо, Солер, Орельяна, Монтойя (Санти Мина, 63), Мунир, Дзадза.
«Спортинг» Хихон – Куэльяр, Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра, Бабен, Касес (Хави Торрес, 80), Микель Весга, Кармона, Альварес, Бурги (Элдерсон, 73), Чоп (Кастро, 77).
Предупреждения: Орельяна (2), Дзадза (19), Касес (29), Дуглас Перейра (49), Мангаля (50), Чоп (76), Куэльяр (79), Хави Торрес (90).
Источник — Sport.ua
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