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Валенсия спасается в матче со Спортингом

Мунир спас очко для левантийцев

  • 11.03.2017 15:56
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«Валенсия» – «Спортинг» Хихон  1:1
Голы:  0:1 – 60 Чоп,  1:1 – 85 Мунир.

«Валенсия» – Диего Алвес, Мангаля (Баккали, 82), Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Парехо, Солер, Орельяна, Монтойя (Санти Мина, 63), Мунир, Дзадза.
«Спортинг» Хихон – Куэльяр, Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра, Бабен, Касес (Хави Торрес, 80), Микель Весга, Кармона, Альварес, Бурги (Элдерсон, 73), Чоп (Кастро, 77).

Предупреждения: Орельяна (2), Дзадза (19), Касес (29), Дуглас Перейра (49), Мангаля (50), Чоп (76), Куэльяр (79), Хави Торрес (90).

Источник — Sport.ua

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