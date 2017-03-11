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ЦСКА громит Томь

«Уфа» побеждает «Крылья»

  • 11.03.2017 15:09
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«Уфа» – «Крылья Советов» - 1:0
Гол:  1:0 – 6 Пауревич.

«Уфа» – Беленов, Сухов, Живоглядов, Пуцко, Аликин, Стоцкий, Засеев, Карп (Ванек, 60), Пауревич, Игбоун (Фатаи, 65), Кротов (Йокич, 77).
«Крылья Советов» – Лория, Ятченко, Гаджибеков (Визнович, 86), Надсон, Таранов, Родич, Зуев, Башкиров (Чочиев, 77), Глеб, Мияйлович, Паскуато.

Предупреждение: Гаджибеков (70).

ЦСКА – «Томь» - 4:0
Голы:  1:0 – 1 Витиньо,  2:0 – 19 Дзагоев,  3:0 – 44 Ионов,  4:0 – 61 Ионов.

ЦСКА – Акинфеев, Васин, Березуцкий, Фернандес, Игнашевич, Дзагоев, Тошич, Ионов (Оланаре, 65), Головин (Миланов, 68), Натхо, Витиньо (Чалов, 75).
«Томь» – Мелихов, Баляйкин, Осипов, Митерев, Кузнецов (Макурин, 74), Чуперка, Голышев, Попов, Пугин, Соболев, Сасин (Букачев, 84).

Предупреждение: Чуперка (22).

Источник — Sport.ua

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