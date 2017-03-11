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Иван ОРДЕЦ: «В Заре много физически крепких, высокорослых футболистов»

Защитник «Шахтера» – о предстоящем поединке чемпионата

  • 11.03.2017 14:51
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ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец
© ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец

Защитник «Шахтера» Иван Ордец поделился ожиданиями от предстоящего поединка с луганской «Зарей».

– Сейчас мы играем один матч в неделю, поэтому есть время и восстановиться, и хорошо нагрузить себя. Все эти дни мы тяжело тренировались: практически каждое занятие сопровождалось дополнительной нагрузкой на фитнесе, было много бега, работы над тактикой. Думаю, команда готова к завтрашней встрече на 100 процентов. Знаем, что у «Зари» быстрые фланги, футболисты очень хорошо убегают в контратаки, луганчане много голов забили в прошлом году, используя такую тактику. При потере мяча нужно сразу вступать в отбор, не давать сопернику шансов на контратаку.
 
– Есть ли изменения в игре «Зари» после зимней паузы?
– Думаю, особо ничего не поменялось. Все знают их сильные стороны: контратаки и стандартные положения у чужих ворот. В «Заре» много физически крепких, высокорослых футболистов, которые могут решить исход матча. Тот же Бонавентуре быстрый, техничный. Нам нужно грамотно действовать в обороне. Если будем внимательными, страховать друг друга, играть на опережение, то никаких проблем у «Шахтера» не возникнет.

– В поединках с «Ворсклой» и «Волынью» команда создавала много голевых моментов, но в итоге завершала поединки с перевесом в один мяч…
– Мы многое прощаем своим соперникам, а под конец часто уже присутствует нервозность. Но главное – создаем эти моменты. Конечно, нужно стремиться использовать возможности по максимуму.
 
– Через два тура стартует второй этап чемпионата. Хватит ли «Шахтеру» мотивации на все матчи, учитывая огромный отрыв от конкурентов?
– Нам нужно побеждать в каждой игре. «Шахтер» – это команда, которая привыкла только выигрывать. Мотивация должна быть у всех футболистов. Тем более мы давно не становились чемпионами. В этом сезоне нужно брать золото чемпионата и Кубок Украины.

Источник — ФК Шахтер

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