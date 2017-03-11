Суперкамбэк Олимпика лишил Ворсклу шансов на «шестерку»

Донецкий «Олимпик», по всем известным причинам, «Ворсклу» в рамках национального чемпионата принимал в солнечной и ветреной Полтаве (впрочем, похожая погода стоит почти на всей территории страны). Местный стадион, увы, не входит в список хорошо посещаемых, вот и сегодня от пустых секторов было, скажем мягко, невесело.

Стартовые минуты прошли в динамичной борьбе за игровую инициативу. Соперники грамотно меняли направление развития атак, но оппонент успевал перестраиваться, так что мяч держался плохо, вратари вступали в игру эпизодически. Впечатление перевеса «олимпийцев» сложилось из нескольких стандартов, плотного дальнего удара Богданова и большого числа атакующих.

Турнирная ситуация обязывала обе команды играть агрессивно и искать свое счастью в атаках. На 10-й минуте в игру по серьезному поводу пришлось вступить Махарадзе, который после удара Мякушко спас свою команду от гола.

Вскоре наступило довольно тревожное игровое затишье. Команды вовсе не ушли на перекур, но ошибиться первым никто явно не хотел, отсюда кошачья мягкость и осторожность. Маневров в середине поля было много, а вот нащупать слабое звено не получилось. Хлебас на 21-й минуте не стал прорываться в чужую штрафную, а открыл счет шикарным диагональным ударом под дальнюю штангу. Махарадзе среагировать успел, мяча коснулся, но отвести беду не сумел.

«Олимпику» потребовалось время, чтобы переварить произошедшее и отладить свой механизм (брака в передачах стало намного больше). Шанс забить имелся у Загорулько, но он попал в последнего защитника, а потому эпизод завершился только корнером. Номинальным хозяевам не хватало резкости для разворачивания своих комбинаций, да и на ударные позиции их никто пускать не собирался (это комплимент грамотно разрушавшим гостям), а нападающий Матяж выпал из общего рисунка.

«Ворскла» в первом тайме свой шанс реализовала, а вот «Олимпик» при всем старании так голевых моментов и не создал, а потому на перерыв и ушел отстающим. Все изменилось к финальному свистку.

Каких-то коренных изменений в характере игры на старте второй половины не произошло, разве что полтавчане атаковали больше прежнего. Почему не прибавлял соперник – вопрос большой и остававшийся довольно долгое время без ответа. Прошло пять минут, затем еще пять, еще столько же…

В нашей игре теперь было много фланговых передач, правда, на втором этаже не все было благополучно. Нехватка смелости у вратарей на выходах насторожила, ведь они больше уповали на партнеров, а мяч летал и над вратарской. В итоге на 60-й минуте Загорулько забил головой с нескольких метров из окружения из нескольких обороняющихся после навеса Ребенка. В следующей атаке счет едва не стал 0:3, когда мяч после удара Мякушко попал в перекладину.

На 65-й минуте Моха после неудачного выноса со стороны соперника из пределов штрафной аккуратным ударом в дальнюю «шестерку» забил первый официальный гол «Олимпика» в 2017 году и обострил ситуацию. Четыре минуты спустя Гришко после углового, пусть и со второй попытки (бил ногой из центра вратарской, потом головой с полуметра), установил абсолютный паритет. А на 72-й минуте Матяж забил пяткой с полутора-двух метров после прохода и прострела Мохи – 3:2. Семь минут поменяли все, а играть оставалось не так и много времени.

Появилось ощущение, что шокированные таким ходом событий «зелено-белые» собраться на концовку матча уже не сумеют. Хозяева старались держать мяч на чужой половине, а по возможности и атаковать. При таких входящих данных у гостей действительно не было шансов. Василий Сачко пошел в раздевалку еще за несколько секунд до финального свистка…

Сергей СЕМЕНОВ



«Олимпик» (Донецк) - «Ворскла» (Полтава) - 3:2 (0:1)

Моха Рхарсалла, 65, Дмитрий Гришко, 69, Иван Матяж, 72 - Дмитрий Хлёбас, 21, Артур Загорулько, 60

«Олимпик»: Заури Махарадзе, Виталий Гошкодеря, Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Эмерсон, Евгений Цимбалюк (Владислав Хомутов, '46), Андрей Богданов (Иван Брикнер, '87), Иван Матяж, Моха Рхарсалла, Сергей Шестаков (Сергей Гринь, '46), Темур Парцвания

«Ворскла»: Богдан Сарнавский, Александр Чижов, Владимир Чеснаков, Владимир Одарюк (Роман Кунев, '82), Артур Загорулько, Вячеслав Шарпар, Дмитрий Кравченко, Игорь Пердута, Павел Ребенок, Сергей Мякушко, Дмитрий Хлёбас

Андрей Богданов, 79. Владислав Хомутов, 86. Иван Матяж, 90. - Дмитрий Хлёбас, 21. Вячеслав Шарпар, 45.



Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)



Удары (в створ): 7 (5) - 10 (3)

Угловые: 3 - 9

Оффсайды: 1 - 0



ОЛИМПИК - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.