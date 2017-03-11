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Шахтер закончил подготовку к матчу с Зарей

«Горняки» провел заключительную тренировку перед поединком

  • 11.03.2017 14:35
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ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

«Горняки» завершили подготовку к центральному поединку 21-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари». Сегодня утром команда отработала часовую сессию, сконцентрировавшись на стандартах и упражнениях тактического плана. 

После обеда и отдыха игроки «Шахтера» отправятся в аэропорт. Вылет в Харьков запланирован на 20:30.

Напомним, встреча 21-го тура национальной Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» состоится 12 марта в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 19:30.

 

Источник — ФК Шахтер

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