Шахтер закончил подготовку к матчу с Зарей

«Горняки» завершили подготовку к центральному поединку 21-го тура украинской Премьер-лиги против луганской «Зари». Сегодня утром команда отработала часовую сессию, сконцентрировавшись на стандартах и упражнениях тактического плана.
После обеда и отдыха игроки «Шахтера» отправятся в аэропорт. Вылет в Харьков запланирован на 20:30.
Напомним, встреча 21-го тура национальной Премьер-лиги «Заря» – «Шахтер» состоится 12 марта в Харькове на ОСК «Металлист». Начало в 19:30.
Источник — ФК Шахтер
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