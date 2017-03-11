Шахтер закончил подготовку к матчу с Зарей

когда ты селезень, пусть и в турецкой лиге - то это не легче, но он хотя бы играет... мож хоть у ...

С таким же успехом можно стыки между первым и вторым местом играть, ну шоб для зрелищности.

так разрешайте играть арендованным, покажите хороший пример. Тем более вы же МегаКлюб , по уровню...