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Селезнев отдал голевую передачу в матче с Аданаспором

Украинский форвард помог «Карабюкспору» добыть победу над аутсайдером

  • 11.03.2017 14:31
  • 1054 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев провел очередной результативный матч в составе своего клуба. В матче турецкой Суперлиги против «Аданаспора» 31-летний нападающий отдал результативную передачу на Кристиана Тэнасе.

Матч закончился победой «Карабюкспора». Клуб Селезнева поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции.

«Карабюкспор – «Аданаспор – 2:0
Голы: 1:0 – 32 Тэнасе, 2:0 – 61 Тэнасе.

«Карабюкспор» – Шахин, Нункеу, Латовлевич, Папп, Башдаш, Гюльселам, Бийого-Поко, Тэнасе, Селезнев (Деликташ, 86), Ятабаре (Лазаревич, 56), Траоре (Скуласон, 71).
«Аданаспор» – Итандж, Маурисио Рамос, Пехливан, Дигао (Рейналдо, 68), Диди, Оздемир, Ренан Фогиньо, Рони (Бахчиван, 88), Коман, Гуйе, Винисиус (Дерели, 59).
Предупреждения: Папп (42), Латовлевич (47), Диди (74), Рейналдо (84), Маурисио Рамос (90), Коман (90).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    paztat
      paztat, 11.03.2017 14:43
    +1
    Молодец, стабильный игрок, надеюсь и остальные наши легионеры в Европе заиграют.
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    John Jumriday
      John Jumriday, 11.03.2017 14:55
    +1
    Кравец уже заиграл - лучший бомбардир Гранады, 5 голов + 5 передач голевых - 10 очей по гол+пас - а в Ла-Лиге это сложнее сделать, чем в турецкой лиге
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    rokkino
    online
    rokkino, 11.03.2017 15:02
    0
    Отлично пас отдал,очень зряче и очень точно
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    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 11.03.2017 15:16
    0
    John Jumriday, 11.03.2017 14:55
    Кравец уже заиграл - лучший бомбардир Гранады, 5 голов + 5 передач голевых - 10 очей по гол+пас - а в Ла-Лиге это сложнее сделать, чем в турецкой лиге
    когда ты селезень, пусть и в турецкой лиге - то это не легче, но он хотя бы играет... мож хоть у него хватит ума не п...деть(а точнее не хватит ума, чтобы что-то пи...нуть), а то сплошные разочарования, а не леги у нас
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