Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнев провел очередной результативный матч в составе своего клуба. В матче турецкой Суперлиги против «Аданаспора» 31-летний нападающий отдал результативную передачу на Кристиана Тэнасе.
Матч закончился победой «Карабюкспора». Клуб Селезнева поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Турции.
«Карабюкспор – «Аданаспор – 2:0
Голы: 1:0 – 32 Тэнасе, 2:0 – 61 Тэнасе.
«Карабюкспор» – Шахин, Нункеу, Латовлевич, Папп, Башдаш, Гюльселам, Бийого-Поко, Тэнасе, Селезнев (Деликташ, 86), Ятабаре (Лазаревич, 56), Траоре (Скуласон, 71).
«Аданаспор» – Итандж, Маурисио Рамос, Пехливан, Дигао (Рейналдо, 68), Диди, Оздемир, Ренан Фогиньо, Рони (Бахчиван, 88), Коман, Гуйе, Винисиус (Дерели, 59).
Предупреждения: Папп (42), Латовлевич (47), Диди (74), Рейналдо (84), Маурисио Рамос (90), Коман (90).
Источник — Sport.ua
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