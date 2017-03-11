Павел ШКАПЕНКО: «На 90 процентов уверен, что летом Мораес вернется»

Колишній гравець «Динамо» та збірної України Павло Шкапенко розповів про перехід Жуніора Мораеса в китайську Суперлігу.

«Жуніор Мораес дістав дискваліфікацію на п’ять матчів за поведінку у поєдинку проти «Шахтаря». П’ять ігор - це дуже багато. Тож нехай краще набирається досвіду в Китаї, тим паче, що «Динамо» взяло солідні гроші. Ну а влітку Мораес обов’язково повернеться, бо він потрібен киянам, адже команда стартує в єврокубку.

Будьмо відверті, навіщо Жуніор «Динамо» навесні: єврокубків немає, боротьба за «золото» програна і «бронзу» кияни не віддадуть «Зорі». Я впевнений на 90 відсотків, що бразилець влітку повернеться в «Динамо», - сказа Шкапенко.