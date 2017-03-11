ПФЛ України продовжує проводити превентивні заходи, спрямовані на боротьбу з матчами з фіксованими результатами. Спільно зі Всеукраїнською асоціацією футболістів-професіоналів Адміністрація ліги звернулася до клубів із проханням доєднатися до флешмобу проти так званих договірних матчів із фіксованим результатом.

Президент ПФЛ Сергій Макаров, а також очільник Всеукраїнської асоціації футболістів професіоналів Ігор Гатауллін першими звернулися до футболістів і тренерів клубів Ліги.