ПФЛ України продовжує проводити превентивні заходи, спрямовані на боротьбу з матчами з фіксованими результатами. Спільно зі Всеукраїнською асоціацією футболістів-професіоналів Адміністрація ліги звернулася до клубів із проханням доєднатися до флешмобу проти так званих договірних матчів із фіксованим результатом.
Президент ПФЛ Сергій Макаров, а також очільник Всеукраїнської асоціації футболістів професіоналів Ігор Гатауллін першими звернулися до футболістів і тренерів клубів Ліги.
Источник — ПФЛ
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