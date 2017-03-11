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Александрия не может заявить Приемова

Украинский клуб ждет трансферный сертификат футболиста из Ирана

  • 11.03.2017 12:44
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ФК Александрия. Владимир Приемов
© ФК Александрия. Владимир Приемов

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о ситуации с подписанием Владимира Приемова.

«Ждем трансферный сертификат Приемова из Ирана. Как только получим, сразу же его и заявим. Но он еще не готов. Это он понимает сам, да и мы видим, что пока он не готов физически на 100%.

Мне тяжело сказать, когда это будет. Насколько я знаю, форму Приемов набирает быстро», – сказал Шаран.

Источник — ТК Футбол

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