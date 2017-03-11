Александрия не может заявить Приемова

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о ситуации с подписанием Владимира Приемова.
«Ждем трансферный сертификат Приемова из Ирана. Как только получим, сразу же его и заявим. Но он еще не готов. Это он понимает сам, да и мы видим, что пока он не готов физически на 100%.
Мне тяжело сказать, когда это будет. Насколько я знаю, форму Приемов набирает быстро», – сказал Шаран.
Источник — ТК Футбол
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