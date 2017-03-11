Антуан ГРИЗМАНН: «У меня нет причин покидать Атлетико»

17-18 лет еще юниоры, брать Ткаленко Доценко и. т.д. Мне кажется в Доценко есть потенциал

Вита не выступала? Аэто тогда что? http://biathlon.sport.ua/news/337324

Эта удмурто-башкирская парочка в нашей сборной - вообще нечто непонятное!!! Сколько можно их держ...

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Хм. В прошлом году та же песня была с той же ..пы, стало лучше?Хочется рыжему ответить басней - А...

Так тебя никто и не просит ! Рассмотри предложение Палкина ! А "дыра" устами Мохника ...