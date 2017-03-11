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Антуан ГРИЗМАНН: «У меня нет причин покидать Атлетико»

Француз счастлив в мадридском клубе

  • 11.03.2017 12:27
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espnfc.com. Антуан Гризманн
© espnfc.com. Антуан Гризманн

В контракте 25-летнего француза прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, и, согласно слухам, в подписании Гризманна всерьез заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Мне постоянно задают этот вопрос, и я уже устал отвечать на него, но, как и всегда, я скажу, что очень счастлив в «Атлетико», — сказал Гризманн.

«Я многому здесь научился, у меня лучшие товарищи по команде и топ-тренер. Так что дела у меня здесь идут очень хорошо, и у меня нет причин уходить», — добавил французский футболист.

В текущем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник — Фан-сайт ФК Атлетико Мадрид

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