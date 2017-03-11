Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МАТЯЖ: «У нас нет своего стадиона, привыкли играть в любых условиях»

Нападающий «Олимпика» – предстоящем матче с полтавской «Ворсклой»

  • 11.03.2017 11:40
  • 106 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик. Иван Матяж
© ФК Олимпик. Иван Матяж

Нападающий «Олимпика» Иван Матяж поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ворсклой» в Полтаве.

- Матч с «Ворсклой» – ключевой в борьбе за попадание в шестерку?
- Да, это наш прямой конкурент. Нам достаточно и одного очка в этой встрече, но об этом никто даже не хочет думать. Хочется выиграть, ведь провели два неплохих матча, а победы еще не добились. Надо начинать побеждать.

- Домашний матч «Олимпик» проведет на поле соперника. Это добавляет преимущества «Ворскле»?
- Нет, мы уже привыкли играть в таких условиях. У нас нет своего стадиона, поэтому мы не смотрим, где игра и с кем. Нам нужно выходить и делать свое дело, пытаться брать очки.

- Команда Сачко сильно изменилась за зиму. Следил за трансфромацией этой команды?
- Да, «Ворскла» сильно изменилась. Но в команду пришли молодые и амбициозные ребята, не могу сказать, что они стали слабее. В Полтаве остался забивной Хлебас, из «Динамо» пришел креативный и быстрый Мякушко, а опыта добавили Шарпар и Чижов – игроки высокого класса, за плечами у которых не один матч в Премьер-лиге. У «Ворсклы» хорошая команда, мы настраиваемся на серьезную игру.

- «Олимпик» будет играть первым номером или отдаст инициативу номинальным гостям?
- Думаю, мы будем стараться играть первым номером

- В прошлом сезоне ты забивал полтавчанам. Ждем от тебя снова голевых свершений в матче с «Ворсклой»?
- Конечно, хочется уже забить, ведь в двух предыдущих турах мы не поражали ворота соперников. Пора уже забить, не важно, кто это сделает – я или кто-то из моих партнеров. Главное открыть счет голам и получить три очка, это придаст команде уверенности и позволит выполнить задачу попадания в шестерку сильнейших.

Источник — ФК Олимпик

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.