МАТЯЖ: «У нас нет своего стадиона, привыкли играть в любых условиях»

Нападающий «Олимпика» Иван Матяж поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ворсклой» в Полтаве.

- Матч с «Ворсклой» – ключевой в борьбе за попадание в шестерку?

- Да, это наш прямой конкурент. Нам достаточно и одного очка в этой встрече, но об этом никто даже не хочет думать. Хочется выиграть, ведь провели два неплохих матча, а победы еще не добились. Надо начинать побеждать.

- Домашний матч «Олимпик» проведет на поле соперника. Это добавляет преимущества «Ворскле»?

- Нет, мы уже привыкли играть в таких условиях. У нас нет своего стадиона, поэтому мы не смотрим, где игра и с кем. Нам нужно выходить и делать свое дело, пытаться брать очки.

- Команда Сачко сильно изменилась за зиму. Следил за трансфромацией этой команды?

- Да, «Ворскла» сильно изменилась. Но в команду пришли молодые и амбициозные ребята, не могу сказать, что они стали слабее. В Полтаве остался забивной Хлебас, из «Динамо» пришел креативный и быстрый Мякушко, а опыта добавили Шарпар и Чижов – игроки высокого класса, за плечами у которых не один матч в Премьер-лиге. У «Ворсклы» хорошая команда, мы настраиваемся на серьезную игру.

- «Олимпик» будет играть первым номером или отдаст инициативу номинальным гостям?

- Думаю, мы будем стараться играть первым номером

- В прошлом сезоне ты забивал полтавчанам. Ждем от тебя снова голевых свершений в матче с «Ворсклой»?

- Конечно, хочется уже забить, ведь в двух предыдущих турах мы не поражали ворота соперников. Пора уже забить, не важно, кто это сделает – я или кто-то из моих партнеров. Главное открыть счет голам и получить три очка, это придаст команде уверенности и позволит выполнить задачу попадания в шестерку сильнейших.