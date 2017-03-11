Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
21-й тур
Александрия
0:0
Днепр Дн
11.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Для нас это очень серьезный был тест»

«Александрия» – «Днепр» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция и.о. главного тренера «днепрян»

  • 11.03.2017 20:37
  • 338 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Для нас это очень серьезный был тест»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

— Боевая игра получилась. Было много борьбы, единоборств — настоящая мужская игра. Мы довольны тем, что не уступили очень хорошему сопернику, который борется за бронзовые медали нашего чемпионата. Для нас это очень серьезный был тест.

«Александрия» — команда со своим стилем, команда, которая прогрессирует с каждым годом, улучшая игру и поднимаясь все выше в турнирной таблице. Поэтому для нас было важно не уступить сегодня по игре. Мы довольны тем, что мужаем. Никто не выпал из игры в плане ведения единоборств. Возможно, было не так много моментов, как того хотели бы болельщики и тренеры, но людей, которые отбывали номер на поле, не было. Игра получилась очень боевой. 
 
— Какие планы «Днепра»?
— Будем готовиться к матчу с «Карпатами».

Источник — ФК Днепр

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.