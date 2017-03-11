Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Для нас это очень серьезный был тест»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:
— Боевая игра получилась. Было много борьбы, единоборств — настоящая мужская игра. Мы довольны тем, что не уступили очень хорошему сопернику, который борется за бронзовые медали нашего чемпионата. Для нас это очень серьезный был тест.
«Александрия» — команда со своим стилем, команда, которая прогрессирует с каждым годом, улучшая игру и поднимаясь все выше в турнирной таблице. Поэтому для нас было важно не уступить сегодня по игре. Мы довольны тем, что мужаем. Никто не выпал из игры в плане ведения единоборств. Возможно, было не так много моментов, как того хотели бы болельщики и тренеры, но людей, которые отбывали номер на поле, не было. Игра получилась очень боевой.
«Александрия» — команда со своим стилем, команда, которая прогрессирует с каждым годом, улучшая игру и поднимаясь все выше в турнирной таблице. Поэтому для нас было важно не уступить сегодня по игре. Мы довольны тем, что мужаем. Никто не выпал из игры в плане ведения единоборств. Возможно, было не так много моментов, как того хотели бы болельщики и тренеры, но людей, которые отбывали номер на поле, не было. Игра получилась очень боевой.
— Какие планы «Днепра»?
— Будем готовиться к матчу с «Карпатами».
— Будем готовиться к матчу с «Карпатами».
Источник — ФК Днепр
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