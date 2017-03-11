Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Для нас это очень серьезный был тест»

сопливый -будешь гугл проверять---"----------------"--------зеленный театр" а ты з...

Госпеиталь

На майдане и дискач летний был и для роллеров тоже было. Чего вы к нему доипались?

скажи мне генуля,что было за забором если идти на стадион со стороны чичерина,где дома теперь сто...

плыви зеленное -про кабак ты уже сглотнул-так же и ро вышку парашютную-так же и про улицу))зглотн...

о защитник "обиженных " выполз-тебе чего надо животина

тебе оленю что не ответь,так то я в гугле всё нашёл)))смысл с тобой общаться,иди прими боярышника...

то есть то что в гугле нет ты не помнишь...