Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

РОТАНЬ: «Матч с хорватами станет ключевым в борьбе за первое место»

Полузащитник «Днепра» поделился ожиданиями от поединка и вспомнил матч семилетней давности

  • 11.03.2017 10:57
  • 585 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ. Руслан Ротань
© ФФУ. Руслан Ротань

Полузащитник «Днепра» и сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной сборной против Хорватии.

— Руслан, учитывая все проблемы Днепра, можно ли назвать отдушиной приезд в сборную?
— Прежде всего, вызов в национальную команду еще нужно заслужить. Ну а вообще я согласен — в сборную каждый футболист отправляется с дополнительной мотивацией, ведь там ты защищаешь честь страны.

— Впереди у сине-желтых поединок отборочного цикла ЧМ-2018 с Хорватией. Мысли об этой игре уже посещают?
— Есть немного. Все понимают, насколько это важный матч для нашей команды. Нужно очень постараться, чтобы в Загребе добиться положительного результата, поскольку стратегически этот поединок, возможно, ключевой в борьбе за первое место в группе.

— Насколько ты знаком с хорватской сборной?
— У балканцев сильный подбор исполнителей. Практически все они выступают в европейских топ-клубах. И если года три назад лучшие игроки хорватской команды были, можно сказать, на подходе к элите, то сейчас они заняли эту нишу. Подбором футболистов клетчатых могу только восхищаться.

— Как в центральной зоне справиться с такими монстрами, как Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич?
— Это будет вызовом для нас. Редко когда бывает, чтобы все зависело от одного игрока. Такое можно сказать разве что о Месси или Криштиану Роналду. На первом плане — командная игра. Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на ком-то из названных исполнителей. Уверен, что и наш тренерский штаб что-то придумает. Но главное — нужно соблюдать дисциплину и постараться по максимуму использовать голевые возможности, тогда все будет хорошо.

— Сборная Хорватии — фаворит встречи?
— Думаю, да. Достаточно того, что клетчатые будут хозяевами поединка.

— Какие изменения, связанные с приходом на пост главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, ты бы отметил?
— Прежде всего это сплоченность коллектива. Мне показалось, что мы стали дружнее и… сильнее. Повторю то, что говорил выше. Побед добивается команда, а не отдельные личности, и действительно, нынешнюю сборную я считаю командой, где один за всех и все за одного.

— В твоем активе есть матч на Максимире в 2009 году, в отборе на ЧМ-2010. Более того, Руслан Ротань тогда отметился голевой передачей…
— Помню. Я навесил с левого фланга, а Андрей Шевченко головой вколотил мяч в сетку. В Загребе была настоящая битва. Перед нами тогда стояла задача не проиграть. Давление трибун было сильнейшее, в Хорватии вообще болеют яростно, но мы своего добились — 2:2.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.