Полузащитник «Днепра» и сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной сборной против Хорватии.

— Руслан, учитывая все проблемы Днепра, можно ли назвать отдушиной приезд в сборную?

— Прежде всего, вызов в национальную команду еще нужно заслужить. Ну а вообще я согласен — в сборную каждый футболист отправляется с дополнительной мотивацией, ведь там ты защищаешь честь страны.

— Впереди у сине-желтых поединок отборочного цикла ЧМ-2018 с Хорватией. Мысли об этой игре уже посещают?

— Есть немного. Все понимают, насколько это важный матч для нашей команды. Нужно очень постараться, чтобы в Загребе добиться положительного результата, поскольку стратегически этот поединок, возможно, ключевой в борьбе за первое место в группе.

— Насколько ты знаком с хорватской сборной?

— У балканцев сильный подбор исполнителей. Практически все они выступают в европейских топ-клубах. И если года три назад лучшие игроки хорватской команды были, можно сказать, на подходе к элите, то сейчас они заняли эту нишу. Подбором футболистов клетчатых могу только восхищаться.

— Как в центральной зоне справиться с такими монстрами, как Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич?

— Это будет вызовом для нас. Редко когда бывает, чтобы все зависело от одного игрока. Такое можно сказать разве что о Месси или Криштиану Роналду. На первом плане — командная игра. Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на ком-то из названных исполнителей. Уверен, что и наш тренерский штаб что-то придумает. Но главное — нужно соблюдать дисциплину и постараться по максимуму использовать голевые возможности, тогда все будет хорошо.

— Сборная Хорватии — фаворит встречи?

— Думаю, да. Достаточно того, что клетчатые будут хозяевами поединка.

— Какие изменения, связанные с приходом на пост главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, ты бы отметил?

— Прежде всего это сплоченность коллектива. Мне показалось, что мы стали дружнее и… сильнее. Повторю то, что говорил выше. Побед добивается команда, а не отдельные личности, и действительно, нынешнюю сборную я считаю командой, где один за всех и все за одного.

— В твоем активе есть матч на Максимире в 2009 году, в отборе на ЧМ-2010. Более того, Руслан Ротань тогда отметился голевой передачей…

— Помню. Я навесил с левого фланга, а Андрей Шевченко головой вколотил мяч в сетку. В Загребе была настоящая битва. Перед нами тогда стояла задача не проиграть. Давление трибун было сильнейшее, в Хорватии вообще болеют яростно, но мы своего добились — 2:2.