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Владимир ШАРАН: «У нас должно было быть больше желания»

«Александрия» – «Днепр» – 0:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «Александрии»

  • 12.03.2017 00:20
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www.fcdnipro.ua, Владимир Шаран
© www.fcdnipro.ua, Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:

— Равная игра, закономерный ничейный результат. Две команды стремились победить, но у нас должно было быть больше желания. В принципе, желание было, потому что было много претензий к ребятам после львовской игры. Сегодня вышли и отдали все силы, но против молодых днепровских игроков нужно проявлять и мастерство, которого мы сегодня не увидели.

Много борьбы было проиграно как в зоне обороны, так и в зоне атаки. Ничейный результат справедлив — игра была до забитого мяча. Кто забил бы, тот бы и выиграл.

Источник — ФК Днепр

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