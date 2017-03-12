Владимир ШАРАН: «У нас должно было быть больше желания»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:



— Равная игра, закономерный ничейный результат. Две команды стремились победить, но у нас должно было быть больше желания. В принципе, желание было, потому что было много претензий к ребятам после львовской игры. Сегодня вышли и отдали все силы, но против молодых днепровских игроков нужно проявлять и мастерство, которого мы сегодня не увидели.



Много борьбы было проиграно как в зоне обороны, так и в зоне атаки. Ничейный результат справедлив — игра была до забитого мяча. Кто забил бы, тот бы и выиграл.