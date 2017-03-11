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Володимир ДИКИЙ: «Сьогодні програли через свої помилки»

«Карпаты» – «Волынь» – 2:1. Послематчевая пресс-конференция тренера лучан

  • 11.03.2017 20:29
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Володимир ДИКИЙ: «Сьогодні програли через свої помилки»

Тренер «Волині» Володимир Дикий:

- Сьогодні було справжнє дербі. Обидві команди хотіли перемогти. Перший тайм в нас не вийшов. Ми просили своїх гравців грати сміливіше, більше грати індивідуально, бити по воротах. Цього не було. Сьогодні програли через свої помилки, коли можна було просто і надійно зіграти. В нас багато молодих гравців, і помилки у них будуть. Через це треба пройти. Другий тайм був зовсім іншим. Команда додала, пішла вперед і з’явилося дуже багато моментів. Після другого гола не було що губити, усі пішли вперед. Були моменти, могли забити ще, і врятувати гру. По віддачі гравців в мене великих претензій немає. Вітаю команду «Карпати» з перемогою.
 
- Наскільки важко обходитись без Віталія Кварцяного на тренерській лаві?
- Це факт, що Віталія Володимировича нам не вистарчає. В перерві він підказав, що потрібно робити. Гравці були заряджені на те, щоб показати хороший футбол.
 
- Протягом гри ви багато апелювали до арбітрів?
- Не сказав би, що було багато помилок. В цілому, він добре відсудив поєдинок.
 
- Чи впливають на гру команди фінансові проблеми у «Волині»?
- Певна заборгованість у нас є, але наші інвестори обіцяють це погасити. Наше завдання виходити і грати, але фінанси завжди були на першому місці. І це психологічно давить на молодих футболістів. Думаю, що все буде нормально.
 
Юрій НАЗАРКЕВИЧ

Источник — Sport.ua

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