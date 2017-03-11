Володимир ДИКИЙ: «Сьогодні програли через свої помилки»

Тренер «Волині» Володимир Дикий:

- Сьогодні було справжнє дербі. Обидві команди хотіли перемогти. Перший тайм в нас не вийшов. Ми просили своїх гравців грати сміливіше, більше грати індивідуально, бити по воротах. Цього не було. Сьогодні програли через свої помилки, коли можна було просто і надійно зіграти. В нас багато молодих гравців, і помилки у них будуть. Через це треба пройти. Другий тайм був зовсім іншим. Команда додала, пішла вперед і з’явилося дуже багато моментів. Після другого гола не було що губити, усі пішли вперед. Були моменти, могли забити ще, і врятувати гру. По віддачі гравців в мене великих претензій немає. Вітаю команду «Карпати» з перемогою.

- Наскільки важко обходитись без Віталія Кварцяного на тренерській лаві?

- Це факт, що Віталія Володимировича нам не вистарчає. В перерві він підказав, що потрібно робити. Гравці були заряджені на те, щоб показати хороший футбол.

- Протягом гри ви багато апелювали до арбітрів?

- Не сказав би, що було багато помилок. В цілому, він добре відсудив поєдинок.

- Чи впливають на гру команди фінансові проблеми у «Волині»?

- Певна заборгованість у нас є, але наші інвестори обіцяють це погасити. Наше завдання виходити і грати, але фінанси завжди були на першому місці. І це психологічно давить на молодих футболістів. Думаю, що все буде нормально.

Юрій НАЗАРКЕВИЧ