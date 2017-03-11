Олег ДУЛУБ: «Поднялись с проклятого последнего места»

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб:

- Игра для нас была очень важной. На протяжение всей недели говорил ребятам, что очень сложно находиться внизу турнирной таблицы. Игра разделилась как бы на два момента. До второго гола, когда мы полностью контролировали игру, и могли забить третий гол. Потом от большого желания сохранить результат, прижались к своим воротам, и на 88-й минуте пропустили гол. Дальше была интересная, наверное, для зрителей концовка, и тяжелая для тренеров.

- Турнирную таблицу смотрели уже в раздевалке?

- Говорил ребятам еще до игры, что если побеждаем, то поднимаемся с последнего, или, как я говорил, проклятого последнего места.

- Вторая подряд победа, с чем мы вас и поздравляем. Что будет дальше?

- Хотелось, чтобы последовательно двигались вперед.

- Насколько важен для вас футболист Гладкий, и как изменилась игра команды с его появлением?

- В матче с «Черноморцем» Саши не было, и вынуждены были пробовать разные сочетания нападающих. Многое не получалось. Недавно разговаривал с Гладким, и он говорил, что очень хочет забить. Рад, что так получилось.

- Как проходит адаптация двух иностранцев «Карпат» Паса и Шины?

- Сейчас для них главная проблема – информационный вакуум из-за незнания языка.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ