Василий САЧКО: «Мы не заслужили играть в шестерке»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:

- Самый главный вопрос – борьба за шестерку. Видимо, мы не заслужили играть в шестерке. Мы настраивали ребят, просили их – за исключением тех ошибок, которые мы пропустили, привезли эти мячи, мне ребят упрекнуть не в чем. Мы 60 минут контролировали игру, мы забили два мяча, мы в сегодняшней игре создали достаточно моментов, чего нам не хватало в предыдущих играх. Но игра длится 90 минут. И после пропущенного мяча команда надломилась, появился какой-то мандраж, начали страховаться, чтобы не пропустить еще. На поле не оказалось лидера, который бы успокоил, потому что с лавочки тяжело достучаться. Ну, и факт налицо – мы пропустили, и проигрываем такую игру.

- Возможно, команда рано поверила, что доведет матч до победы?

- Поймите, мы в перерыве просили – не обращать внимания на счет. Ни в коем случае не садиться назад, а продолжать. Мы забили второй мяч, все складывалось хорошо, создавали моменты, хорошие моменты, работали фланги, работала середина, строго и надежно работали в обороне. Но тяжело предсказать! С лавочки тяжело докричаться, достучаться до ребят. Брак – это потеря концентрации. Как можно недоработать? Как можно дать пробить? Как можно не подобрать эти мячи? Все мячи нам забивались из вратарской, из штрафной. Должен быть лидер, который должен подстраховать, подсказать, расставить игроков. К сожалению, в концовке игры этого не было.