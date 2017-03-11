Роман САНЖАР: «Задачи, которые мы ставили перед собой, мы выполнили»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

- Сегодня получился очень интересный матч. Очень напряженный, в котором у нас, наверное, очень многое не получалось. Тем более пропустили гол. Многие ребята были очень зажаты, наверное, оттого, что давил результат. Но все-таки мы смогли дотерпеть, переломить ход встречи. Не в каждой игре удается, проигрывая 0:2, вытащить эту игру. И не просто сравнять счет, а выиграть. Поэтому, все те моменты, которые у нас не получались в игре, за счет желания, за счет самоотдачи ребятам удалось переломить ход встречи, и её выиграть. Сегодня самое главное, это был результат. Поэтому, здесь основной комментарий, что задачи, которые мы ставили перед собой, мы выполнили. Спасибо ребятам, которые сегодня выложились на поле, и только мы знаем, как нам непросто работать на сегодняшний момент. В тот результат, который есть, свой труд вложили и те ребята, которые были с нами в первом круге – им тоже большое спасибо. Мы попали в первую шестерку, и для нас это большой плюс. Благодарен ребятам за их работу и самоотдачу.

- Между первым и третьим голом сложилось впечатление, что «Ворскла» играла лучше, и больше была настроена на победу.

- Я согласен. Абсолютно согласен. Сегодня и в первом тайме у нас практически ничего не получалось. Во втором тайме после забитого второго гола, и в этот период времени у «Ворсклы» получался и контроль, и по игре, честно говоря, я сам не видел, за счет чего мы можем переломить ход встречи. Контроль мяча у нас не получался, «Ворскла» владела преимуществом, но за счет какого-то огромного желания, за счет своей нацеленности на результат, нам все-таки удалось забить голы, и переломить ход встречи.

- Не показалось ли вам, что «Ворскла» рановато поверила в успех?

- Я бы так не сказал. На поле была тактическая борьба, было много единоборств. «Ворскла» хорошо играла – она хотела развить свой успех, забить еще голы, в перекладину нам попали. Но это футбол – сегодня для нас все сложилось. Мы очень хотели вытерпеть и переломить ход встречи.

- По эмоциональности можете вспомнить похожий матч?

- По эмоциям… Честно говоря, даже не могу припомнить. Проигрывая 0:2, даже сравнять счет тяжело. А еще и победить! В ответственном матче… Проигрывая 0:2… Очень сложно. Мы добавили в концовке, когда все уже подустали. Большая работа была проделана, но ребята все равно проявили характер.