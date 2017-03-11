Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Приятно вернуть доверие Шевченко»

Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев прокомментировал вызов в сборную Украины.
«Мы разговаривали с Андреем Шевченко. Все зависело от меня. Мне надо было играть и доказывать, что я и делаю. Я опять начал играть, опять забиваю. Я в хорошей форме после пятимесячного периода в «Шахтере», когда я не играл.
Приятно, что за мной следят. Приятно вернуть доверие тренера. Я поставил перед собой цель: вернуться и закрепиться. У меня большой стимул вернуться в сборную. Если я поставил перед собой цель, всегда ее добиваюсь», – сказал Селезнев.
Источник — ТК Футбол
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