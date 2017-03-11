Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Приятно вернуть доверие Шевченко»

Если ты под "фармами" Шахтера подразумеваешь Зарю и Олимпик ,то я тебе приведу статист...

тут многие рассказывают "каквбельгии"... а вы посмотрите сначала, как в Бельгии. там не...

консультации арбитров в перерыве матча - инновационная технология от профессора Дамира, мы знаем ...

А хто говорить забути про 6 команду? Якщо брати бельгійськуФормулу, то у півФіналі зіграють 6 і 7...

идея не плохая при том что в первой шестерке как правило будет два фарма Шахты, и за ее перефомат...

Сейчас пока надо о стране и войне с РОссией думать,а не о чемпе,к сожалению