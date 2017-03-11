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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Приятно вернуть доверие Шевченко»

Нападающий «Карабюкспора» – о возвращении в сборную Украины

  • 11.03.2017 10:43
  • 798 просмотров
  • 12 комментария
Метки
ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев
© ФК Карабюкспор. Евгений Селезнев

Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев прокомментировал вызов в сборную Украины.

«Мы разговаривали с Андреем Шевченко. Все зависело от меня. Мне надо было играть и доказывать, что я и делаю. Я опять начал играть, опять забиваю. Я в хорошей форме после пятимесячного периода в «Шахтере», когда я не играл.

Приятно, что за мной следят. Приятно вернуть доверие тренера. Я поставил перед собой цель: вернуться и закрепиться. У меня большой стимул вернуться в сборную. Если я поставил перед собой цель, всегда ее добиваюсь», –  сказал Селезнев.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 11.03.2017 10:53
    -2
    Я знову граю, забив навіть, зігравши на добиванні з одного метра одинМяч . :Якось так-D
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    fiorentina10
      fiorentina10, 11.03.2017 11:11
    +3
    Міг би ще поспати, Віталік.
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    Ohrimenko_Ivan
    online
      Ohrimenko_Ivan, 11.03.2017 11:16
    +2
    Vitalik Shevchenko, 11.03.2017 10:53
    Я знову граю, забив навіть, зігравши на добиванні з одного метра одинМяч . :Якось так-D
    Сосуля скильки забил??? Без напов предлагаешь играть.
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    thebestfarmer
      thebestfarmer, 11.03.2017 11:25
    -5
    пеналі в збірній бють Ярмола і Коноплянка,а він ,що забивати буде?
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 11.03.2017 11:25
    -6
    пнх тюлєнь. нікому не потрібен в УКРАЇНІ
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    rokkino
    online
    rokkino, 11.03.2017 11:32
    +2
    Bogdan Bogdan, 11.03.2017 11:25
    пнх тюлєнь. нікому не потрібен в УКРАЇНІ
    Я думаю,что никому не потрибен-ты в Украине и вообще мало кто знает о твоем существовании,а Жека в сборной пригодится.Уж точно,на данный момент лутше нападающего у нас нет
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    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 11.03.2017 11:32
    +3
    Играть должен Кравец конечно. На выход первый либо Беседин, либо Селя. Зюзя скорее всего после сборов аут
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 11.03.2017 11:39
    +1
    Тарас Чубак, 11.03.2017 11:32
    Играть должен Кравец конечно. На выход первый либо Беседин, либо Селя. Зюзя скорее всего после сборов аут
    Зюзя аут, он хоть противный товарищьно играет и забивает, у нас сборная украины а не волонтеров. С первых минут должен играть беседин. Вы издеваетесь Тема в отличной форме пдюс универсал обыграть может двоих продавить может, на опережение сыграть может. Зюзя пускай в фейсбуке сидит онлайн строчит.
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    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 11.03.2017 11:42
    0
    thebestfarmer, 11.03.2017 11:25
    пеналі в збірній бють Ярмола і Коноплянка,а він ,що забивати буде?
    Пенальті Селезень явно краще них обох б'є, але на цьому всі його достоїнства і закінчуються)
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    WADO-1976
    online
      WADO-1976, 11.03.2017 11:48
    +2
    Vitalik Shevchenko, 11.03.2017 10:53
    Я знову граю, забив навіть, зігравши на добиванні з одного метра одинМяч . :Якось так-D
    Прикол в том ,что Селезнев в этом году забил больше ,чем Кравец ,Зозуля ,и все другие нападачи вызванные в сборную вместе взятые ! И тут не скажешь что Селезень забивал клубам слабее чем в Украине !
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    Сергей Самойленко
      Сергей Самойленко, 11.03.2017 12:00
    0
    За результат отвечает тренер. Вот пусть и думает кого приглашать.
    Иной игрок, посидев 5 месяцев без постоянного изматывающего режима игры, имеет возможность соскучиться по игре, осмыслить, осознать ошибки и выйти на новый для себя уровень.
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    atlon2017
      atlon2017, 11.03.2017 12:02
    0
    Кравца я бы ставил, но Селю надо всеравно готовить, хотябы для замены. Как Крава Динамо через Валенсию провез )
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