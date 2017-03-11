Леонид КУЧУК: «Он – хороший, чемпионат Украины, поверьте мне»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

— Матч как бы очень интересный в плане своеобразного тактического противостояния. Нам немножко больше повезло, хотя «Черноморец» не имел тоже много моментов. Ясно было, что игра шла до забитого гола и кто быстрее откроется. У нас стояла задача — победить, мы ее добились. Кое-что в своей игре поменяли. Я доволен, что, даже меняя свою игру, держим ее, сдерживаем соперника. «Черноморец» поздравляю с выходом в финальную шестерку и желаю ему хорошей игры в ней.

— При вас команда завоевала семь очков, ни разу не проиграла, ни разу не пропустила. Что еще положительного есть у «Стали», что могло вас порадовать как главного тренера?

— Это уже положительно. Немножко мы первый матч мы смазали: волнение, переходы разные. Но так, как работает команда и как она пытается играть, перестраиваться — это меня, конечно, радует очень. Радует, потому что футболисты очень хотят, а если они хотят, то обязательно добьются. В принципе команде должно быть все равно с кем играть — с «Черноморцем» или с «Динамо», или с «Шахтером». Они должны понимать, что только внутренняя дисциплина, готовность и знание как нужно играть тактическое — это приносит успех. Поэтому меня это радует.

— Вы в качестве тренера в рамках чемпионата Украины уже в четвертый раз противостоите «Черноморцу»: две игры выиграли, две проиграли. Можно ли сравнить тогдашний «Арсенал» с нынешней «Сталью» и «Черноморец» — тот и нынешний?

— Это было так давно, я уже начинаю забывать те матчи. И тогда были интересные матчи, и сейчас. Мне, скажем, интересно противостояние разных тактических схем, разных тренеров. Скажу так, что не слишком все поменялось. Может быть тогда уровень исполнителей был выше. Но это дело времени. Все в принципе движется вперед, все развивается. И не надо принижать свой чемпионат. Он — хороший, чемпионат Украины, поверьте мне.

— Решились ли финансовые вопросы в команде?

— У вас жена есть? Как вы решаете свои финансовые вопросы с женой? Вот вы не принесли зарплату, и что жена будет делать? Выгонять? Финансовые вопросы — это внутренняя кухня. Это пишет «Спорт-Арена». Она написала, что Карикари разорвал контракт…

— А Комвалиус?

— А Комвалиус уехал. Он уехал, понимаете? И никто не знает, где он. А вчера прочитал, что уже где-то в «Бали Юнайтед». Для меня это было удивительно, честно говоря. Просто взял и уехал. В команде существует конкуренция. Он должен держать эту конкуренцию, а не собираться и уезжать. Если он собирается уезжать, то должен об этом сообщить. Два дня никто не знает, куда он пропал. Может быть, заблудился в лесу там под Киевом, кто его знает? Оказывается, он в Амстердам полетел. Представляете, за три дня успел долететь до Амстердама, потом — на Бали заключить контракт. За три дня! Представляете такое?



— Правда, что футболистам три месяца не платят зарплату?

— Я не стою возле ведомости — платят или не платят? Это внутренние дела клуба. Это, как в семье, — никак не дела окружения, понимаете?

— Когда «Сталь» вернулась с зарубежного сбора, вы какое-то время находились в Одессе. И из=за отсутствия качественных полей вынуждены были тренироваться на искусственных. Те поля от сегодняшнего чем-то отличаются? На каком было лучше тренироваться и играть?

— Отличаются. Сегодня что-то с травой произошло. Но видно, что подготовили поле, оно позволило сегодня играть в футбол. Я думал, что будет хуже. Естественно, бывают разные обстоятельства, я не агроном. Скажу так, вчера мы тренировались на идеальном поле. Состояние поля — это уж как хозяин смотрит, тут я тоже не могу комментировать. Надеялись, что и здесь будем тренироваться, но прошел дождь, и все было залито. Пришлось менять свои планы. Мы искали, если б где-то было поле… Полей нету. Вы бы видели, на каком поле мы готовились к «Черноморцу»! Пришлось руками играть вместо ног. Но это было земляное поле, потому что синтететическое ничего общего не имеет даже с таким. Синтетика — это отдельный вид спорта. Синтетический футбол, я так его называю. Футбол на земляном поле — совсем другой футбол.