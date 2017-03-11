Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
21-й тур
Черноморец
0:1
Сталь Каменское
11.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Леонид КУЧУК: «Он – хороший, чемпионат Украины, поверьте мне»

«Черноморец» – «Сталь» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «сталеваров»

  • 11.03.2017 18:07
  • 303 просмотров
  • 0 комментария
Метки
www.chernomorets.odessa.ua, Леонид Кучук
© www.chernomorets.odessa.ua, Леонид Кучук

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

— Матч как бы очень интересный в плане своеобразного тактического противостояния. Нам немножко больше повезло, хотя «Черноморец» не имел тоже много моментов. Ясно было, что игра шла до забитого гола и кто быстрее откроется. У нас стояла задача — победить, мы ее добились. Кое-что в своей игре поменяли. Я доволен, что, даже меняя свою игру, держим ее, сдерживаем соперника. «Черноморец» поздравляю с выходом в финальную шестерку и желаю ему хорошей игры в ней.
 
— При вас команда завоевала семь очков, ни разу не проиграла, ни разу не пропустила. Что еще положительного есть у «Стали», что могло вас порадовать как главного тренера?
— Это уже положительно. Немножко мы первый матч мы смазали: волнение, переходы разные. Но так, как работает команда и как она пытается играть, перестраиваться — это меня, конечно, радует очень. Радует, потому что футболисты очень хотят, а если они хотят, то обязательно добьются. В принципе команде должно быть все равно с кем играть — с «Черноморцем» или с «Динамо», или с «Шахтером». Они должны понимать, что только внутренняя дисциплина, готовность и знание как нужно играть тактическое — это приносит успех. Поэтому меня это радует.
 
— Вы в качестве тренера в рамках чемпионата Украины уже в четвертый раз противостоите «Черноморцу»: две игры выиграли, две проиграли. Можно ли сравнить тогдашний «Арсенал» с нынешней «Сталью» и «Черноморец» — тот и нынешний?
— Это было так давно, я уже начинаю забывать те матчи. И тогда были интересные матчи, и сейчас. Мне, скажем, интересно противостояние разных тактических схем, разных тренеров. Скажу так, что не слишком все поменялось. Может быть тогда уровень исполнителей был выше. Но это дело времени. Все в принципе движется вперед, все развивается. И не надо принижать свой чемпионат. Он — хороший, чемпионат Украины, поверьте мне.
 
— Решились ли финансовые вопросы в команде?
— У вас жена есть? Как вы решаете свои финансовые вопросы с женой? Вот вы не принесли зарплату, и что жена будет делать? Выгонять? Финансовые вопросы — это внутренняя кухня. Это пишет «Спорт-Арена». Она написала, что Карикари разорвал контракт…
 
— А Комвалиус?
— А Комвалиус уехал. Он уехал, понимаете? И никто не знает, где он. А вчера прочитал, что уже где-то в «Бали Юнайтед». Для меня это было удивительно, честно говоря. Просто взял и уехал. В команде существует конкуренция. Он должен держать эту конкуренцию, а не собираться и уезжать. Если он собирается уезжать, то должен об этом сообщить. Два дня никто не знает, куда он пропал. Может быть, заблудился в лесу там под Киевом, кто его знает? Оказывается, он в Амстердам полетел. Представляете, за три дня успел долететь до Амстердама, потом — на Бали заключить контракт. За три дня! Представляете такое?

— Правда, что футболистам три месяца не платят зарплату?
— Я не стою возле ведомости — платят или не платят? Это внутренние дела клуба. Это, как в семье, — никак не дела окружения, понимаете?
 
— Когда «Сталь» вернулась с зарубежного сбора, вы какое-то время находились в Одессе. И из=за отсутствия качественных полей вынуждены были тренироваться на искусственных. Те поля от сегодняшнего чем-то отличаются? На каком было лучше тренироваться и играть?
— Отличаются. Сегодня что-то с травой произошло. Но видно, что подготовили поле, оно позволило сегодня играть в футбол. Я думал, что будет хуже. Естественно, бывают разные обстоятельства, я не агроном. Скажу так, вчера мы тренировались на идеальном поле. Состояние поля — это уж как хозяин смотрит, тут я тоже не могу комментировать. Надеялись, что и здесь будем тренироваться, но прошел дождь, и все было залито. Пришлось менять свои планы. Мы искали, если б где-то было поле… Полей нету. Вы бы видели, на каком поле мы готовились к «Черноморцу»! Пришлось руками играть вместо ног. Но это было земляное поле, потому что синтететическое ничего общего не имеет даже с таким. Синтетика — это отдельный вид спорта. Синтетический футбол, я так его называю. Футбол на земляном поле — совсем другой футбол.

Источник — ФК Черноморец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.