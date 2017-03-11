Александр БАБИЧ: «Мало было сегодня футбола, была одна борьба»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:

— Сложно что-то комментировать. Мало было сегодня футбола, была одна борьба. Понимали, что соперник может закрыться. Вскрывать оборону через средний и короткий пас очень тяжело, поэтому пытались где-то упростить игру. Не совсем работали правильно, очень долго работали наши центральные полузащитники. Пропустили курьезный гол, если быть объективным, то, скорее, счет ничейним должен был быть. Мы рады, что выполнили задачу, несмотря на поражение. Мы играли честно в футбол, и благодарны болельщикам, в том числе и тем, кто в нас не верили. Но мы, самое главное, выполнили поставленную задачу.



— Почему Барилко вышел в составе, и как вы оцениваете его игру?

— Вы мне одни и те же вопросы задаете на каждой пресс-конференции. Не вы, так другие. Вышли два нападающих, которые должны были проделать объем работы против трех центральных защитников. Объем работы они сделали. Еще раз повторю, пропустили курьезный гол, после чего внесли коррективы. Элиас отыграл 95 минут с «Днепром», и мы его целенаправленно готовили на второй тайм, чтобы он вышел и усилил игру, потому что я очень надеялся, что по этому полю команда соперника подсядет. Она и подсела. Я ожидал от Элиаса большего. Но, опять же, это не его футбол. Все-таки он более техничен и любит комбинационный футбол. Сегодня этого футбола быть не могло априори.