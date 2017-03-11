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Шахтер предложил новый вариант реформирования УПЛ

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин предлагает ввести изменения со следующего сезона

  • 11.03.2017 10:34
  • 626 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о своем варианте реформирования УПЛ: 

«Мы хотим попытаться изменить регламент и со следующего сезона попробовать сделать некий гибрид между форматом турнира, который проводится в Бельгии и тем, что есть сегодня у нас. 

Идея заключается в следующем:для того, чтобы на каждом из этапов присутствовал зрительский интерес и интрига, мы хотим предложить оставить формат в два этапа. Но 12 команда выбывает сразу, клубы, занявшие 11 и 10 места, будут играть стыковые матчи с командами из Первой лиги, которые займут, соответственно, 2 и 3 место в турнирной таблице. Затем, команда, которая займет первое место из второй шестерки, также будет играть стыковые матчи с командой, которая участвует в еврокубках. 

Таким образом, до самого конца чемпионата у нас будет сохранена интрига и вот эти стыковые матчи, думаю, будут по рейтингу и количеству болельщиков на трибунах ничем не хуже дерби «Шахтера» и «Динамо». Я считаю, что мы должны двигаться только в этом направлении. Ситуация сегодня сложная, клубы исчезают, но нам нужно думать, как сделать чемпионат лучше и интереснее», - сказал Палкин.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    daniel535
    online
      daniel535, 11.03.2017 10:40
    +1
    Интересно
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    desantnichek
    online
      desantnichek, 11.03.2017 10:41
    +1
    Идея довольно интересная - на без рыбье и рак рыба
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    GoldLion
    online
      GoldLion, 11.03.2017 10:44
    +1
    Хорошая идея, больше интриги на каждом этапе и за каждую позицию. В будущем именно борьба между клубами за позицию должна приводить зрителей на стадион, а не имя команды.
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 11.03.2017 10:44
    +1
    Він що прочитав мій коментар (коли був пост на тему зміниРегламенту) ну простоКопія, того що я говорив. Так самe логічніше, тому що аутсайдери вишкі, нічим не кращі лідерів першоїЛіги. І зараз нижня 6-ка буде грати просто формальніМатчі, для протокола.
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