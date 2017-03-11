Егор Демченко трудоустроился в краматорском Авангарде

Воспитанник запорожского «Металлурга» Егор Демченко стал игроком краматорского «Авангарда», занимающего 9-е место в Первой Лиге Украины.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Полузащитник уже успел сыграть в нескольких спаррингах и отметиться одним забитым голом(в ворота запорожского «Мотор Сич»). Также у футболиста были варианты продолжения карьеры в тернопольской «Ниве» и харьковском «Гелиосе», но выбор был сделан в пользу «Авангарда».

Кроме «Металлурга», за который Егор Демченко провел 6 матчей в УПЛ, молодой игрок также выступал за такие украинские клубы как «Олимпик»(Донецк) и «Буковина». Летом 2016 года проходил просмотр в клубе японской J-лиги «Джубило Ивата»

Александр НАГОЛЮК