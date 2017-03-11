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УЕФА выделил миллион евро на развитие футбола в Крыму

В Ньоне прошло рабочее совещание, посвященное развитию футбола на оккупированном полуострове

  • 11.03.2017 09:43
  • 1174 просмотров
  • 6 комментария
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УЕФА выделил миллион евро на развитие футбола в Крыму

10 марта 2017 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошло рабочее совещание, посвященное развитию футбола в оккупированном Россией Крыму.

Чиновники УЕФА выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футболу в Крыму.

УЕФА выделил 1 миллион евро на развитие крымского футбола, а представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА «Хет-трик», направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.

Кроме того, было объявлено о готовности УЕФА совместно с КФС осуществлять обучение, повышение квалификации и лицензирование крымских футбольных тренеров и арбитров.

Также представители УЕФА и КФС договорились вести совместную работу в вопросе, связанном с трансферными сертификатами крымских футболистов.

В дальнейшем специалисты УЕФА планируют посетить полуостров, где на месте смогут оценить ситуацию со спортом номер один в Крыму.

В конце прошлого года президент УЕФА заявлял, что позиция организации, связанная с запретом проведения официальных футбольных соревнований в оккупированном Россией Крыму, останется неизменной.

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Комментарии
    Ярик Ярославский
      Ярик Ярославский, 11.03.2017 09:56
    +1
    ахахах...цирк)
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    natalia.shevchenko
      natalia.shevchenko, 11.03.2017 09:57
    +4
    Миллион евро на развитие футбола в Крыму УЕФА выделило кому?
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    tarasbulba007
      tarasbulba007, 11.03.2017 10:06
    +3
    natalia.shevchenko, 11.03.2017 09:57
    Миллион евро на развитие футбола в Крыму УЕФА выделило кому?
    А вы это у Суркиса спросите. Он там в УЕФА сидит...
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    xyst78
      xyst78, 11.03.2017 10:07
    +3
    Дак там запрещено играть в футбол. Футбол приравнивается к массовым протестам. 2 футболиста ето уже митинг . остается вариант: игрок,мяч, стенка
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    Leon Leon
      Leon Leon, 11.03.2017 10:19
    +2
    Будет построено 2-3 особняка на берегу моря,одна гаревая площадка и куплено 10 дермантиновых мячей.
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    FCDK
      FCDK, 11.03.2017 10:31
    0
    А с кем они играть будут?с денере и с абхазией?
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