УЕФА выделил миллион евро на развитие футбола в Крыму

10 марта 2017 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошло рабочее совещание, посвященное развитию футбола в оккупированном Россией Крыму.
Чиновники УЕФА выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футболу в Крыму.
УЕФА выделил 1 миллион евро на развитие крымского футбола, а представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА «Хет-трик», направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.
Кроме того, было объявлено о готовности УЕФА совместно с КФС осуществлять обучение, повышение квалификации и лицензирование крымских футбольных тренеров и арбитров.
Также представители УЕФА и КФС договорились вести совместную работу в вопросе, связанном с трансферными сертификатами крымских футболистов.
В дальнейшем специалисты УЕФА планируют посетить полуостров, где на месте смогут оценить ситуацию со спортом номер один в Крыму.
В конце прошлого года президент УЕФА заявлял, что позиция организации, связанная с запретом проведения официальных футбольных соревнований в оккупированном Россией Крыму, останется неизменной.
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