УЕФА выделил миллион евро на развитие футбола в Крыму

Идея довольно интересная - на без рыбье и рак рыба

Хорошая идея, больше интриги на каждом этапе и за каждую позицию. В будущем именно борьба между к...

Він що прочитав мій коментар (коли був пост на тему зміниРегламенту) ну простоКопія, того що ...

А с кем они играть будут?с денере и с абхазией?

Будет построено 2-3 особняка на берегу моря,одна гаревая площадка и куплено 10 дермантиновых мяче...

Дак там запрещено играть в футбол. Футбол приравнивается к массовым протестам. 2 футболиста ето у...

А вы это у Суркиса спросите. Он там в УЕФА сидит...

Миллион евро на развитие футбола в Крыму УЕФА выделило кому?