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Ливерпуль и Ювентус претендуют на Данило

Бразильский латераль в скором времени может покинуть «Реал»

  • 11.03.2017 09:25
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Метки
ФК Реал Мадрид. Данило
© ФК Реал Мадрид. Данило

По сообщению издания Metro, английский «Ливерпуль» и итальянский «Ювентус» всерьез намерены заполучить в свои ряды бразильского латераля мадридского «Реала» Данило. При этом данное издание утверждает, что со стороны английского клуба и его тренера Юргена Клоппа интерес к бразильскому защитнику носит предметный и конкретный характер. Что касается самого футболиста, то он сейчас находится перед серьезным выбором: очевидно, что Данило вряд ли сможет вытеснить Дани Карвахаля из основного состава «Мадрида», и поэтому его уход из Королевского клуба выглядит вполне реальным.

Активизация интереса «Ливерпуля» к Данило связана с тем, что туринский «Ювентус» также решил укрепить свой состав за счет защитника «Реала», так как руководство туринского клуба не уверено в том, что Дани Алвес, у которого есть выгодные предложения из Китая, останется в рядах «старой синьоры».

Источник — Фан-сайт мадридского «Реала»

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