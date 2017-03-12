Штрафные как приговор: Динамо вчистую проиграло в Кропивницком

С локальной турнирной позиции матч в Кропивницком ничего для команды Сергея Реброва не решал – «бело-синие» по итогам первого этапа обеспечили себе место как в топ-шестерке, так и на втором месте. А вот «Звезда», которой придется решать противоположные задачи, могла в случае сенсации переместиться на 8-е место, отправив туда «Сталь». Но в любом случае, и тем, и другим надо было набирать очки.

С первых минут команды на, мягко говоря, не лучшего качества поля стали угрожать воротам друг друга. Уже на второй минуте Гармаш сделал заброс в штрафную, но Паст в последний момент снял мяч с головы Беседина. А спустя минуту мяч заметался в штрафной после передачи Полегенько, но Рудько сумел накрыть круглого.

«Динамо» все же сумело быстро освоиться в такой обстановке и все чаще создавало опасные моменты у ворот хозяев. Но, как обычно, взломать такую «автобусную» оборону «Звезды», еще и на фоне поддержки ее же болельщиков было непросто. На 15-й минуте Гонсалес мог выйти один на один после разрезного паса Беседина, но боковой судья зафиксировал офсайд.

У хозяев в атаке активно действовал Эсеола, для которого это был дебютный матч за «Звезду». На 27-й минуте он стремительно выскочил один на один с Рудько. Последний, судя по повтору, остановил соперника за пределами штрафной запрещенным правилами приемом. Тем не менее, свисток арбитра Ярослава Козыка промолчал. Спустя четыре минуты вновь Гонсалес выходил один на один после передачи Кадара – и опять был зафиксирован офсайд.

Но не забиваешь ты… Старое правило воплотили в жизнь на 35-й минуте хозяева. Опаснейший штрафной заработал Эсеола, заставив сфолить на себе Кадара. А Бацула филигранным ударом положил мяч в сетку ворот «Динамо». Шанс сравнять счет был у киевлян на 44-й минуте, но Гармаш из выгодной позиции не сумел отдать проникающий пас на Ярмоленко.

О том, какую накачку провел в раздевалке Сергей Ребров, можно только догадываться. Но с первых секунд второго тайма Беседин с Ярмоленко активно стали терроризировать оборону «Звезды». А на 52-й минуте киевляне были максимально близки к успеху, но удар Буяльского в падении приняла на себя перекладина.

Дальшейшие попытки киевлян, как волны о скалы, разбивались о грамотную оборону «Звезды». А 70-я минута стала настоящим шоком для киевлян и их поклонников. И опять штрафной, который опять заработал Эсеола. Но на этот раз на Морозюке. И второй гол, который не без небольшого рикошета от стенки, но все же забил воспитанник «Динамо» Павел Полегенько, приведя в экстаз трибуны стадиона.

Пытаясь спасти ситуацию и оживить игру в атаке, Сергей Ребров бросил в бой тезку Сидорчука, заменившего еще одного Сергея – Рыбалку. Но первым попытался искупить свою долю вины за второй пропущенный мяч Морозюк, который ювелирно подал со штрафного на Виду – последнему после удара головой не хватило нескольких сантиметров. А еще через шесть минут также считанных сантиметров не хватило Гармашу, чтобы дотянуться до мяча после навеса от все того же Морозюка. Сидорчук попытался оправдать свой выход на поле на 85-й минуте, но его удар из-за штрафной оказался далеким от статуса эффективного.

Две минуты добавил арбитр к основному времени матча. Но это был день именно «Звезды», которая подарила своим болельщикам настоящий праздник. «Динамо» же после натужной победы над «Олимпиком» в прошлом туре всухую уступает теперь уже восьмой команде чемпионата. Информации к размышлению для тренерского штаба – больше, чем достаточно.

Евгений САВЧУК

«Звезда» – «Динамо» – 2:0 (1:0)

«Звезда»: Евгений Паст, Борха Экиса, Дмитрий Фатеев, Федерико Перейра, Андрей Бацула, Никита Жуков (Артем Щедрый, '84), Владислав Лупашко, Павел Полегенько, Артем Ситало (Александр Акименко, '69), Алексей Чичиков, Адеринсола Эсеола (Дмитрий Билоног, '81)

«Динамо»: Артур Рудько, Александар Пантич, Домагой Вида, Тамаш Кадар, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Николай Морозюк, Дерлис Гонсалес (Роман Яремчук, '46), Сергей Рыбалка (Сергей Сидорчук, '72), Андрей Ярмоленко, Артем Беседин

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Андрей Бацула, 34, Павел Полегенько, 71. Андрей Бацула, 34, Павел Полегенько, 71.

Адеринсола Эсеола, 6. Дмитрий Билоног, 90. - Сергей Рыбалка, 26. Тамаш Кадар, 33. Денис Гармаш, 60. Адеринсола Эсеола, 6. Дмитрий Билоног, 90.- Сергей Рыбалка, 26. Тамаш Кадар, 33. Денис Гармаш, 60.

Удары (в створ): 5 (3) – 7 (2).

Угловые: 1 – 6.

Офсайды: 0 – 9.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.