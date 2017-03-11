Александрия не нашла путей к воротам Днепра: в итоге – нулевая ничья

После того как в чемпионате произошло разделение на шестерки, можно более внимательно присмотреться, кто же за что в них может побороться. Что касается «Днепра», то если абстрагироваться от внефутбольных факторов, то команде Дмитрия Михайленко предстоит борьба за то, чтобы не финишировать последней. А вот у «Александрии», исходя из турнирной таблицы, реальны не только еврокубковые перспективы, но и бронзовый комплект медалей. И для этого у сегодняшнего своего соперника подопечным Владимира Шарана три очка нужно было брать обязательно.

Ни для кого не стало неожиданным, что «Александрия» сразу же завладела инициативой, а игра плотно переместилась на половину «днепрян». Однако хозяева действовали без особых изысков, так что, даже молодым игрокам «Днепра» не составляло читать все атаки и своевременно их пресекать. Что же поимели «александрийцы» из своего преимущества? Чорний выполнил два угловых – ничего. Хозяева решили сменить ногу, и уже Грицук трижды с угловой отметки загружал мячи в штрафную. И только с третьего захода Гитченко удалось в борьбе с защитником пробить головой, и мяч стал легкой добычей Лунина. Согласитесь, совсем немного за 30 минут игры.

«Днепру» тоже нечем было похвалиться в атаке, но, оставаясь большую часть тайма без мяча, создавать впереди очень сложно. Куда важнее для гостей было, что на исходе получаса игры они закрепились в середине поля, и игрокам «Александрии» приходилось тратить силы, пытаясь отобрать мяч, который гости очень грамотно контролировали на дальних подступах от своих ворот. А почувствовав уверенность, днепряне и вовсе по-спортивному заиграли наглее. На 43-й минуте Адамюк лихо вскрыл оборону «Александрии» на своем правом фланге, сделал верховую передачу на Довбика, и будь тот помастеровитее, его удар в ближний угол мог быть очень опасным, по факту же – мяч пролетел в метре от штанги.

Несмотря на непривлекательный для хозяев счет на табло после первого тайма, Владимир Шаран в перерыве замен не произвел. Однако, тенденции, имевшие место перед перерывом, после него только набрали обороты. «Днепр» уже на поле александрийского стадиона полностью освоился, и едва ли не каждую свою атаку доводил до штрафной хозяев, что уже было неплохим результатом. Другое дело, что ударов – хватит пальцев одной руки, чтобы их пересчитать.

На 55-й минуте Кочергин получил возможность пробить по воротам с линии штрафной, но перестарался, отправив мяч намного выше ворот. Спустя 10 минут Довбик головой размял Леванидов, пробивая из пределов штрафной, совершенно без всяких помех. «Александрийцы» не вняли тревожному звоночку, и вскоре Довбик там же в штрафной одним касанием принял мяч, а вторым сильно пробил в угол ворот – хозяева должны благодарить Леванидова, который правильно выбрал позицию и поймал мяч.

Ближе к концу матча у команды Дмитрия Михайленко стали сказываться кадровые трудности, да и усталость игроков. Шаран к 80-й минуте произвел три замены, а вот его визави усилить игру было некем, и он продолжал держать на поле тех же 11 футболистов, которые и начинали игру. На 85-й минуте у гостей вместо Кочергина вышел Лунёв, а игра в это время шла практически на одной половине. Как ни сложно было гостям, но они продержались в эти минуты. А в компенсированное время «александрийцы» таки смирились, что им сегодня гола не видать.

0:0 – «Днепру» игра в зачет, несмотря на то, что по итогу тура пришлось опуститься на последнее место. А вот «Александрия» не забивает уже второй матч подряд, и, как ни крути, но реальный шанс приблизиться к «Заре» упущен.

Ростислав ОРЕХОВ

«Александрия» – «Днепр» – 0:0

«Александрия»: Владислав Леванидов, Андрей Гитченко, Антон Шендрик, Сергей Симинин, Сергей Чеботаев, Андрей Запорожан, Евгений Банада (Владислав Огиря, '59), Василий Грицук (Дмитрий Леонов, '72), Артем Чорний (Сергей Старенький, '78), Виталий Пономар, Станислав Кулиш

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Александру Влад, Евгений Чеберячко, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Денис Баланюк, Игорь Когут, Юрий Вакулко, Артем Довбик, Владислав Кочергин (Максим Лунёв, '85)

Арбитр: Иван Бондарь (Киев)



Максим Лопырёнок, 29. Владислав Кочергин, 55. Игорь Когут, 63. Денис Баланюк, 85. : Иван Бондарь (Киев)Максим Лопырёнок, 29. Владислав Кочергин, 55. Игорь Когут, 63. Денис Баланюк, 85.

Удары (в створ): 7 (1) – 7 (3).

Угловые: 8 – 3.

Офсайды: 2 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.