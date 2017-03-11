Черноморец проигрывает Стали, но покидает поле счастливым

Буквально за день до игры в Одессе в СМИ проскочила информация, что ганский легионер «Стали» Карикари покинул команду. Однако когда стали известны составы команд, которые должны были выйти на поле стадиона «Черноморец», оказалось, что Карикари никуда не уезжал, по крайне мере, пока, и был готов помочь своей команде в выездном матче. Что до поля одесского стадиона, то качество газона, мягко говоря, оставляло желать лучшего, а, точнее, не выдерживало никакой критики.

Очень осторожно начали игру обе команды, предпочитая надежно контролировать мяч. Делать это на поле, на котором практически не было травы, было очень сложно, не говоря уже о том, чтобы вести комбинационную игру. Потому вскоре обе команды перешли на длинные передачи вперед, но и они были безадресными. Вполне логичным было, что голкиперы оставались без работы – что атаке «Черноморца», что атаке «Стали» подобраться к противоположным воротам было очень сложно.

Там продолжалось до середины тайма, когда совершенно из ничего возник забитый мяч. Васин протащил мяч по правому флангу, но, обыгрывая соперника, отпустил его от себя очень далеко. Но все-таки игрок «Стали» решал доиграть момент до конца, и не прогадал! Азацкий, пытаясь вынести мяч далеко в поле, угодил в Васина, и кожаный снаряд по замысловатой траектории, мимо опешившего Каневцева, оказался в ворота. Курьез года – никак не меньше!

После гола игра пошла чуть живее, и даже на этом поле у команд что-то стало получаться. На 35-й минуте у «Стали» прошла атака левым флангом с навесом в штрафную, её ударом головой завершал Васин – мяч пролетел от штанги в считанных сантиметрах. «Моряки» о таких моментах могли лишь мечтать, и только под занавес тайма хозяева смогли посеять панику во владениях Панькива. После навеса в штрафную мяч отскочил к Каплиенко, тот наносил, казалось, убойный удар, но мяч угодил в Каленчука и улетел за пределы поля. 0:1 – не самый логичный счет после первого тайма, но одесситам от этого было не легче.

На беззубость своей атаки Александр Бабич в перерыве отреагировал заменой – вместо Барилко на поле вышел Элиас. Не сразу бразилец включился в игру, все-таки он игрок зависимый и до него нужно доставить мяч. «Черноморец», конечно, прибавил в движении, но у Панькива работы от этого не прибавилось. А уже вскоре можно было говорить, что это «Сталь» владеет инициативой, у которой настоящим «энерджайзером» был Денис Васин. Все стандарты гостей были на Васине, только вот мяч после его передач партнеров не находил.

Александр Бабич продолжал искать пути усиления игры, и у хозяев на поле вышел Карноза, который может и в середине поля игру наладить, и стандарт исполнить. Новичок «Черноморца» старался, искал мяч, но атака хозяева от этого креативнее не стала. Тем временем, у «Стали» Денис Васин усталости не знал. Его партнеры по команде почувствовали, что у Дениса идет игра, поэтому, при первой же возможности длинными передачи адресовали мяч именно ему.

Минут за 15 до конца основного времени по стадиону объявили, что в параллельном матче «Олимпик» выигрывает у «Ворсклы» 3:2. Этот результат был на руку одесситам, но это не отменяло того, что хозяевам нужно было искать пути спасения игры. Но время шло, и атака «Черноморца» по-прежнему была самым слабым звеном. Последним джокером от Бабича стал Кирилл Ковалец, и у него на то, чтобы показать себя, было около десяти минут.

Ближе к концу основного времени «Черноморец» откровенно пошел ва-банк – в атаке не задействован был разве что голкипер Каневцев. «Сталь» очень организованно держала оборону, которую цементировали уверенные действия Панькива. На 90-й минуте «моряки» заработали перспективный штрафной, но после удара Андриевского голкипер «Стали» намертво забрал мяч. Так что, довести матч до победы гостям не составило труда.

Но когда прозвучал финальный свисток, «Черноморец» выглядел счастливым не меньше гостей. «Олимпик» преподнес одесситам роскошный подарок, переиграв «Ворсклу», так что, команда Александра Бабича за тур до конца первой части чемпионата обеспечила себе место в шестерке.

Поздравляя одесситов, пожелаем, чтобы «Черноморец» на этом не посчитал свою задачу на сезон решенной, и в когорте лучших команд страны продолжал прогрессировать.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Черноморец» – «Сталь» – 0:1 (0:1)

«Черноморец»: Даниил Каневцев, Александр Азацкий, Ризван Аблитаров, Сергей Люлька, Александр Андриевский, Алексей Хобленко (Артур Карноза, '60), Евгений Смирнов, Александр Каплиенко (Кирилл Ковалец, '81), Владислав Кабаев, Дмитрий Коркишко, Владимир Барилко (Элиас, '46)

«Сталь»: Юрий Панькив, Антон Кравченко, Артем Шабанов, Милош Стаменкович, Павел Пашаев, Максим Каленчук (Гор Малакян, '87), Леандро Да Силва, Роман Карасюк, Максим Задерака (Бой Деул, '65), Кваме Карикари, Денис Васин (Роман Дебелко, '79)

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Денис Васин, 24. Денис Васин, 24.

Александр Азацкий, 53. Евгений Смирнов, 54. Дмитрий Коркишко, 74. - Денис Васин, 20. Роман Карасюк, 48. Александр Азацкий, 53. Евгений Смирнов, 54. Дмитрий Коркишко, 74.- Денис Васин, 20. Роман Карасюк, 48.

Удары (в створ): 8 (4) – 5 (3).

Угловые: 6 – 3.

Офсайды: 0 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.